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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 07:38 م 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:38

عناصر من الإطفاء والشرطة في أوبرفيلييه إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في المدينة الواقعة قرب باريس مساء 19 آب/أغسطس 2018. (afp_tickers)