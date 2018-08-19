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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 07:38 م 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:38

عناصر من الإطفاء والشرطة في أوبرفيلييه إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في المدينة الواقعة قرب باريس مساء 19 آب/أغسطس 2018.

أصيب سبعة أشخاص بجروح خطرة، بينهم خمسة أطفال، في حريق اندلع بعد ظهر الأحد في مبنى سكني في أوبرفيلييه، المدينة الواقعة قرب باريس والتي شهدت قبل أقل من شهر حريقاً مماثلاً راحت ضحيته أمّ وأطفالها الثلاثة.

وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء في باريس إن الحريق الذي اندلع في الساعة 19,00 (17,00 ت غ) تمت السيطرة عليه بعد نصف ساعة وقد أسفر أيضاً عن إصابة 15 شخصا آخر بجروح طفيفة، بينهم 10 من عناصر الشرطة الذين هرعوا الى المبنى لإخلاء سكانه.

وأضاف إن بين المصابين بجروح خطرة امرأة كانت لا تزال حتى مساء الأحد في حالة حرجة للغاية، في حين تمكن المسعفون من إنقاذ امرأة اخرى اصيبت بأزمة قلبية من جراء الحريق.

واندلع الحريق في سقيفة مبنى من طابقين في هذه المدينة الشعبية الواقعة في مقاطعة سين سان دوني (شمال باريس) وقد تطلبت السيطرة عليه تدخل حوالى مئة إطفائي، بحسب دائرة الأمن في المنطقة.

وبحسب مصدر أمني فقد اضطر سكان المبنى للخروج من النوافذ هرباً من ألسنة النيران والدخان، في حين لجأ آخرون الى سقف المبنى.

ولم يعرف في الحال سبب اندلاع هذا الحريق الذي باشر عناصر الشرطة العلمية تحقيقاتهم فيه فور إخماده.

وفي تغريدة على تويتر أشاد وزير الداخلية ب"التحرك المثالي" لعناصر الإطفاء والشرطة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وهذا ثاني حريق كبير تشهده مدينة أوبرفيلييه في أقل من شهر. ففي 30 تموز/يوليو أسفر حريق اندلع في الطابق الـ17 من مبنى سكني عن مقتل أم وأطفالها الثلاثة وإصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح.

ويومها أشادت السلطات بشبّان الحيّ الذين لم يتوانوا عن تسلق واجهة المبنى لإنقاذ السكان الذين كانوا عالقين بداخله.

وتبيّن أن الحريق اندلع بسبب طفل عمره 10 سنوات كان يلهو بولّاعة وقطعة قماش، ولكن بسبب صغر سنّه لم تتمكّن السلطات من ملاحقته جنائياً بل صدر بحقّه قرار بإبعاده من المنطقة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب