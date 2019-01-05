إصابة ستة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في بيشاور الباكسنانية

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 يناير, 2019 08:24 ص

عناصر أمن يتفقدون موقع الانفجار في بيشاور بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2019

أعلنت الشرطة الباكستانية عن إصابة ستة أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة بيشاور (شمال غرب) السبت.

وأفادت الشرطة أن عبوة ناسفة بزنة 10 كيلوغرامات زرعت داخل سيارة كانت متوقفة في منطقة سادار في المدينة.

وقال قائد شرطة بيشاور قزي جميل الرحمن لوكالة فرانس برس "كان انفجارا بعبوة ناسفة يدوية الصنع وتم زرع المواد المتفجرة داخل سيارة".

وأضاف أن جميع المصابين الستة، بينهم سيدتان، حالاتهم مستقرة.

وقال رئيس فرقة تفكيك القنابل شفقت مالك إن "السيارة بأكملها انفجرت ولم يبق فيها جزء سليم سوى محركها".

ودمر الانفجار ثلاثة متاجر على الأقل.

وتواجه باكستان مجموعات إسلامية في منطقة بيشاور منذ العام 2004 حيث نفذ الجيش عدة عمليات واسعة في المناطق القبلية المتاخمة للمدينة.

وتحسن الوضع الأمني في بيشاور خلال السنوات الأخيرة رغم أن المنطقة لا تزال تشهد هجمات بمستويات أقل.

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