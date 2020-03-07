هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 06:11 م

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في العاصمة القبرصية نيقوسيا، 7 آذار/مارس 2020.

استعملت الشرطة القبرصية الغاز المسيل للدموع السبت خلال تظاهرة ضد الاغلاق الموقت لنصف نقاط العبور مع الشطر الشمالي للجزيرة الذي تحتله تركيا، في اطار الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك نحو 350 قبرصيا في تظاهرة نظمتها حركة تدعو لاعادة توحيد الجزيرة في العاصمة نيقوسيا.

وشهدت التظاهرة صدامات أدت إلى إصابة أربعة من عناصر الشرطة التي ردت عبر "استعمال محدود" للغاز المسيل للدموع، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة أشار أيضا إلى عدم حصول توقيفات.

يوم 28 شباط/فبراير، أعلنت السلطات القبرصية غلقها لمدة أسبوع أربع نقاط عبور مع الثلث الشمالي المحتل من قبل تركيا منذ 1974.

وعزت الحكومة ذلك الى رغبتها في "تشديد الرقابة" في البلاد، رغم عدم إعلان تسجيل اصابات بفيروس كورونا المستجد.

لكن وزير الصحة كونستانتينوس يوانو اعلن الخميس تمديد الإغلاق حتى الاثنين لإجراء تقييم جديد للوضع.

وهذه المرة الأولى التي تغلق فيها نقاط عبور منذ افتتاحها عام 2003 على طول "الخط الأخضر" الذي تراقبه بعثة الأمم المتحدة في قبرص.

وتجمع السبت نحو 200 قبرصي يوناني و150 قبرصيا تركيا على جانبي نقطة العبور المغلقة في شارع ليدرا الواقع في وسط العاصمة.

ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون المطالبون بإعادة فتح نقاط العبور "لا يمكن إيقاف السلام في قبرص" و"احتواء فيروس التقسيم".

وتصاعد التوتر عندما حاول متظاهرون من الجانب القبرصي التركي اختراق طوق أمني، وفق ما قالت الشرطة.

وجمهورية قبرص معترف بها من المجتمع الدولي وعضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004.

أما "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة ذاتيا، فلا تحظى سوى باعتراف تركيا.

ولم تعلن تركيا حتى الآن تسجيل اصابات بفيروس كورونا المستجد.

والخميس، عبرت بعثة الأمم المتحدة في الجزيرة عن "قلقها حيال ما يعانيه الناس على جانبي الخط الأخضر" بسبب الإغلاق الموقت لنقاط العبور.

والاثنين، انتقد الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي "القرار الأحادي" ودعا إلى مراجعته في مكالمة هاتفية مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس.

لكن الأخير قال إنه أعلم أكينجي بقرار الإغلاق.

وعلقت عام 2017 المحادثات بين اناستاسياديس وأكينجي والتي كانت تجري برعاية الأمم المتحدة.

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