هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 12:37 م

عناصر من الشرطة القضائية تتجه إلى مقر الشرطة في باريس، 3 تشرين الأول/اكتوبر 2019

أصيب شرطيان على الأقل بجروح بعد ظهر الخميس في اعتداء بالسلاح الأبيض وقع داخل مقر الشرطة في باريس فيما عمدت قوات الأمن الى قتل المهاجم، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وأفاد صحافيون في فرانس برس أن إجراءات أمنية مشددة فرضت حول المقر الواقع في قلب باريس التاريخي، كما وصلت سيارات إسعاف الى المكان.

وأرجأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير زيارته إلى تركيا كما كان مقرراً، وتوجه إلى المكان، وفق المصادر.

وقبيل الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، جرى بث رسالة إنذار عبر مكبرات الصوت في قصر العدل في باريس الواقع قبالة مقر الشرطة. وقالت الرسالة "وقع اعتداء في مقر الشرطة والوضع تحت السيطرة"، ولكنّها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ المنطقة "لا تزال تحت المراقبة".

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