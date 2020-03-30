هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 07:25 م

أعلنت أبرشية روما الإثنين أنّ الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، النائب البابوي العام على الأبرشية، خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنة إلى أنّ حالته الصحية العامة جيّدة.

وقالت الأبرشية في بيان إنّه بعد ظهور بعض العوارض على الكاردينال دي دوناتيس (66 عاماً) "أُجري له فحص كوفيد-19" وقد أتت "نتيجة الفحص إيجابية".

وأسقف روما رسمياً هو البابا فرنسيس، لكنّ الحبر الأعظم يُنيب عنه أسقفاً لإدارة شؤون الأبرشية على غرار ما يفعل في العادة البطاركة في الأبرشيات التي يقع فيها مقرّ كرسيّهم البطريركي.

وأوضح البيان أنّ الكاردينال دي دوناتيس أُدخل مستشفى جيميللي في روما و"لديه حمّى، لكنّ حالته الصحيّة العامّة جيّدة وقد بدأ علاجاً مضاداً للفيروسات"، مشيراً إلى أنّ المخالطين له وضعوا في الحجر.

وكان الفاتيكان أعلن السبت تسجيل ستّ إصابات بفيروس كوفيد-19 في صفوف موظفي حاضرة الكرسي الرسولي وسكانّها، مؤكّداً أنّ الحبر الأعظم لم يخالط أيّاً من المصابين.

والبابا الذي استقبل الإثنين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي محاط بتدابير وقائية صارمة.

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