هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2020 11:29 ص

ال في جمعية الدفن الدينية الإسرائيلية شيفرا كاديشا يستعدون لنقل جثة مريض مات بسبب مضاعفات كورونا، في القدس في 1 نيسان/أبريل 2020

أكد مكتب وزير الصحة الإسرائيلي إصابة الدكتور يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية الأمر الذي اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي خالطه للعودة إلى الحجر الصحي الوقائي.

وقال مكتب نتانياهو "دخل رئيس الوزراء نتنياهو الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء القادم وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا وبناء على توصيات طبيبه وتعليمات وزارة الصحة.".

والوزير ليتسمان (71 عاما)مصاب هو وزوجته بالفيروس فيما ارتفعت الحالات في إسرائيل إلى 6200 إصابة و32 وفاة.

وليتسمان عضو كنيست عن كتلة "يهودية التوراه"، وأحد زعماء طائفة غور حسيدي المتشددة دينيا.

وقالت وزارة الصحة في بيان أن ليتسمان وزوجته سيخضعان للحجر الصحي وكذلك مسؤولين آخرين في الوزارة خالطوا الوزير.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ايضا أن رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين قد يوضع في العزل لكن هذه المعلومات لم تؤكد.

- قيود على المجتمعات اليهودية المتدينة -

دفع التسارع في ارتفاع عدد حالات كورونا في إسرائيل الى زيادة تشديد القيود ولا سيما على المجتمعات اليهودية المتدينة التي كانت ترفض الانصياع لتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في المنازل وعدم التجمع.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فان الأحياء والمدن الأرثوذكسية المتطرفة باتت بؤرا لتفشي فيروس كورونا المستجد بعد تجاهل الحاخامات البارزين في البداية وحتى رفض أوامر الدولة لإغلاق المؤسسات التعليمية والحد من الحضور الى الكنس.

وكان حاخام مدينة بني براك الشديدة التدين يعد المواطنين بان الفيروس لن يصيب مديتهم."

لكن رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو قال مساء الاربعاء "ان هناك تحولا ايجابيا طرأ على تصرف جمهور اليهود الأرثدوكس ،إذ باتوا يستوعبون جيدا المخاطر المحدقة بتفشي فيروس كورونا،وباتوا يطبقون التعليمات ويتصرفون بمسؤولية ،وذلك بدعم كامل من الحاخامات". وقال"إلا أنه وللأسف لقد انتشر المرض في أماكن معينة عدة اضعاف أماكن أخرى".

لافتا الى" ان الحكومة شدددت القيود على الحركة والتنقلمن وإلى مدينة بني براك تفاديا لنقل العدوى الى اماكن اخرى. ونقوم بنقل المرضى والخاضعين للحجز الصحي من منازلهم إلى الفنادق والنزل لتجنب احتمال نقلهم العدوى إلى غيرهم من أفراد العائلة."

ويعتبر عدد افراد الاسرة في المجتمع اليهودي المتشدد كبيرا جدا في اسرائيل ويعيشون في اكتظاظ ولهم قوانينهم الاجتماعية الخاصة فيهم.

وحث نتانياهو مواطني الدولة لارتداء أقنعة في الاماكن العامة وقال "إذا لم يتوفر لديكم قناع فاستخدموا وشاحًا"شالا" أو أي غطاء آخر للوجه من شأنه تقليل فرص نقل الفيروس."

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