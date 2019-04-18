هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 05:19 ص

خارطة تحدد موقع الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل تايوان الاثنين

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالا بقوة 6,1 درجات ضرب تايوان الخميس حيث تسبب بإصابة 17 شخصا بجروح وباضطرابات في حركة المرور.

وفي العاصمة تايبيه، اهتزت المباني المرتفعة بقوة بينما فر بعض الأطفال المذعورين من صفوفهم في منطقة ييلان بشرق الجزيرة، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

وشعر سكان الجزيرة بأكملها بالزلزال الذي أدى إلى إغلاق طرق سريع بين ييلان وهواليين، بحسب السلطات.

وقال مسؤول من دائرة الإطفاء في منطقة هواليين لوكالة فرانس برس إن شخصين أصيبا بجروح جراء سقوط صخور. وأفاد جهاز الإطفاء أن سائحا ماليزيا نقل إلى المستشفى بحالة خطرة إثر تعرضه لذبحة قلبية وكسر في ساقه وإصابات في الرأس.

وأضاف جهاز الإطفاء أنه تم تسجيل 15 إصابة في أنحاء تايبيه بينما تم إخلاء مبنيين في المدينة بشكل مؤقت جراء تضرر هيكليهما بسبب الهزة.

وأغلقت شبكة قطارات تايبيه السريعة لنحو ساعة بعد الزلزال بينما علقت إدارة شبكة سكك الحديد التايوانية بعض خدماتها في الساحل الشرقي لعدة ساعات، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووقع الزلزال عند الساعة 13,01 (05,01 ت غ) على عمق 19 كيلومترا شرق هواليين.

وحدد مكتب الأرصاد الجوية في الجزيرة كذلك قوة الزلزال ب6,1 درجات.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان الذي يعيشون بالقرب من الساحل، من ارتفاع مستوى البحر، لكنها أكدت عدم حصول تسونامي مشيرة إلى عدم وجود "ما يدعو إلى القلق من حدوث أضرار".

وأدّى زلزال بقوة 6,4 درجات إلى مقتل 17 شخصا في هواليين العام الماضي وإصابة نحو 300 بجروح.

وتقع تايوان بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل باستمرار.

ووقع أسوأ هذه الزلازل في أيلول/سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7,6 درجات. وتسبب بمقتل 2400 شخص.

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