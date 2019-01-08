إصابة 20 طفلا بجروح في هجوم داخل مدرسة في بكين (السلطات)

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يناير, 2019 07:49 ص

أهالي يرافقون أطفالهم أمام بوابة مدرسة ابتدائية في بكين عقب هجوم في 8 كانون الثاني/يناير 2019

أصيب 20 طفلا بجروح في هجوم على مدرسة ابتدائية في بكين الثلاثاء، جروح ثلاثة منهم خطيرة وفق السلطات المحلية، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية إن المهاجم كان يحمل مطرقة.

وقال مسؤول الإدارة المحلية في حي شيشنغ الواقع في غرب بكين، إن مشتبها به "تحت السيطرة" والتلاميذ الجرحى نقلوا إلى المستشفى مشيرا الى أن حالتهم مستقرة.

وذكرت صحيفة غلوبال تايمز الرسمية في تغريدة إن المشتبه به استخدم مطرقة لتنفيذ الهجوم.

ولم ترد شرطة بكين على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

وكثيرا ما تشهد الصين هجمات عنيفة تستهدف التلاميذ. ووقعت في السنوات القليلة الماضية حوادث دامية نفذت بسكاكين.

وفي نيسان/ابريل الماضي قتل رجل في ال28 من العمر تسعة تلاميذ في مدرسة متوسطة اثناء عودتهم إلى منازلهم في مقاطعة شانجي، في أحد أعنف الهجمات بسكاكين في السنوات الماضية. وتم إعدام المهاجم في ايلول/سبتمبر.

ولاحقا في 2018 جرحت أمرأة 14 طفلا في هجوم بسكين على حضانة في مقاطعة سيتشوان.

وفي كانون الثاني/يناير 2017 قام مزارع مسلح بسكين مطبخ بطعن وجرح 12 طفلا في حضانة في منطقة غواغنتشي تشوانغ ذات الحكم الذاتي. وتم إعدامه الجمعة.

ودفعت تلك الأحداث بالسلطات إلى تعزيز الأمن حول المدارس والتحقيق في جذور الأسباب التي تؤدي إلى مثل تلك الهجمات.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك