هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 09:32 م

إخلاء تلامذة من مركز نورثريدج الترفيهي في هايلاندز رانش بعد إطلاق نار في مدرسة "ستيم" هايلاندز رانش في 7 أيار/مايو 2019.

أصيب سبعة تلامذة على الأقلّ بجروح في إطلاق نار حصل الثلاثاء داخل مدرسة بإحدى ضواحي مدينة دنفر في غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة، مشيرةً إلى أنّها اعتقلت مشتبه بهما اثنين.

وقال هولي نيكولسون-كلوث قائد شرطة ضاحية دوغلاس في ولاية كولورادو لمحطات التلفزيون المحليّة "لدينا سبعة جرحى، ربّما ثمانية"، مضيفاً أنّ الشرطة "اعتقلت إثنين من المشتبه بهم".

ولم يعط قائد الشرطة في الجال تفاصيل حول هوية المشتبه بهم أو أعمارهم أو حالة الجرحى الذين تم إجلاؤهم جميعاً إلى المستشفيات.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن مستشفى محلّي قوله إنّ أربعة من الجرحى في "حالة خطرة"، بينما جروح الخامس طفيفة.

وقال روكو ديكهالك، أحد سكان حي هايلاندس رانش حيث تقع مدرسة "ستيم"، في تصريح لقناة "9 نيوز" التلفزيونية إنّه أسعف "مراهقاً أصيب بالرصاص في ظهره" لكن إصابته على ما بدا له كانت طفيفة.

وأكّد قائد الشرطة أنّه وخلافاً لما كان يتصوّره في البداية، فإنّ الشرطة "لا تعتقد أنّ مشتبهاً به آخر ما زال في المدرسة، لكنّنا ما زلنا نمشّط قاعات التدريس" في المدرسة.

وأضاف أنّ إطلاق النار وقع قبيل الساعة الثانية بعد الظهر (20,00 ت غ) ،مشيراً إلى أنّ إطلاق النار كان لا يزال مستمراً عندما وصل أوائل عناصر الشرطة إلى المدرسة.

وتستقبل المدرسة 1800 تلميذاً، من صفوف رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وقد أغلقت إثر إطلاق النار على مدى ساعات عدة وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حولها.

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