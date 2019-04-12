هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 05:37 م

مسلّح مقنّع يسير قرب سيارة للشرطة تشتعل فيها النيران خلال صدامات بين قوات الأمن ومحتجين في الجزائر العاصمة في 12 نيسان/أبريل 2019.

أعلنت الشرطة الجزائرية أنّ 83 من عناصرها أصيبوا بجروح وأنها اعتقلت 180 شخصاً إثر مواجهات دارت الجمعة في وسط العاصمة بين قواتها وبضع مئات من الشبان الذين اعتدوا على عناصرها ورشقوهم بقنابل الغاز التي أُطلقت عليهم لتفريقهم إثر تجمّع الجمعة الأسبوعي.

من جهتهم أفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنّ عدداً من المتظاهرين أصيبوا بدورهم بجروح طفيفة من جراء تعرّضهم للرشق بالحجارة أو بسبب التدافع أو لأنهم استنشقوا الغاز المسيل للدموع.

وفي حين جرت التظاهرات في العاصمة في هدوء في الغالب وسط أجواء أكثر توترا من المعتاد، اندلعت مواجهات بوسط العاصمة بين متظاهرين وشرطيين في نهاية النهار لدى محاولة شرطيين إخراج بعض المتظاهرين من وسط العاصمة في حين تفرقت غالبية المحتجين بهدوء.

وتمّ خلال المواجهات إحراق إحدى سيارات الشرطة، كما جرى تحطيم سيارات أخرى، بحسب صور جرى تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنّ "مصالح الأمن الوطني سجّلت أثناء تدخّلها من أجل استتباب النظام العام إصابة 83 شرطياً، تعرّضوا لاعتداءات عنيفة".

وأضافت أنّ عناصرها "أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال أعمال العنف والتخريب التي شهدتها الجزائر العاصمة على مستوى نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد".

وإذ أكّدت الشرطة "ارتفاع عدد الموقوفين إلى 180 شخصا"، لفتت إلى أنّ المعتدين على عناصرها هم "منحرفون مندسّون"، مشيرة إلى تعرّض إحدى مركباتها للحرق و"تخريب بعض المركبات التابعة للخواص".

ووقف بعض المتظاهرين بين الشرطة والعناصر المشاغبة هاتفين "سلمية" ثم بدأوا في تنظيف الشوارع.

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