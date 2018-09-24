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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 10:05 ص 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:05

موظفون في وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مدينة غزة في 19 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)