إضراب في مؤسسات الأونروا في غزة إحتجاجا على تقليص خدماتها
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رجل فلسطيني يقف أمام بوابة مغلقة لمركز للاونروا في رفح في 24 ايلول/سبتمبر.(afp_tickers)
تشهد مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إضرابا شاملا الاثنين بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجا على تقليص خدماتها.
وأغلقت كل مراكز الصحة والنظافة والمساعدات التموينية والمدارس أبوابها منذ ساعة مبكرة من صباح الاثنين لمدة يوم واحد.
ويواصل عشرات الموظفين الذين أنهت الأونروا عقود عملهم، اعتصامهم أمام مقر رئاسة الاونروا في مدينة غزة.
وكان اتحاد الموظفين قرر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الفائت الإضراب ليوم واحد كخطوة تحذيرية. وقال أمير المسحال رئيس الاتحاد "ستكون هناك خطوات احتجاجية تصعيدية نقابية في الأيام والأسابيع القادمة حتى تستجيب ادارة الاونروا للمطالب".
ويطالب الاتحاد إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها الخاصة بفصل نحو 260 موظفا وبتقليص وظائف مئات اخرين.
وتواجه الأونروا أزمة مالية خانقة خصوصا بعد وقف الولايات المتحدة مساعدتها لهذه المنظمة الدولية، التي تصل الى حوالى 360 مليون دولار سنويا.
وقالت آمال البطش نائبة رئيس اتحاد الموظفين إن الإضراب "يأتي في ظل عدم تجاوب الإدارة مع مطالب اتحاد الموظفين وإصرارها على عدم حل مشاكلهم، واستمرار قرارات الفصل والتقليص بحق الموظفين واللاجئين".
وعبر المتحدث باسم الاونروا كريس غونيس عن أسف الوكالة للاضراب.
وقال لوكالة فرانس برس "نأسف لأي عمل يؤثر سلبا على الخدمات التي نقدمها للاجئين، وخصوصا في مكان مثل غزة حيث عانوا ما يكفي بعد أكثر من عقد من الحصار".
ويعمل نحو 13 ألف موظف فلسطيني في الأونروا في قطاع غزة من بينهم 9900 يعملون في خدمات التعليم. ويدرس نحو 262 ألف تلميذ في مدارس الاونروا في القطاع.
وتقدم المنظمة الدولية مساعدات إغاثية وتموينية وغذائية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تبلغ نسبتهم نحو 70% من سكانه.
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة نحو 1,8 مليون نسمة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب