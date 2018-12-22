إطلاق النار في فيينا مرتبط "بمافيا البلقان" (الشرطة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 02:48 م

عناصر القوات الخاصة النمساوية في مكان إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أخر بجروح بالغة، في وسط فيينا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2018.

أعلنت الشرطة النمساوية السبت أنّ إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أخر بجروح بالغة في الوسط التاريخي لفيينا الجمعة مرتبط بمافيا البلقان.

وذكرت الشرطة في بيان أنّ "راهنا، تبدو الجريمة وكأنها مرتبطة بالجريمة المنظمة في منطقة غرب البلقان".

وأطلق شخص مجهول عيارات نارية عدة في محيط شارع لوجيك في الدائرة الأولى في فيينا قرابة الساعة 13:30 (12:30 ت غ) بعد ظهر الجمعة.

وقتل شخصان عمرهما 32 و23 عاما فيما نجا ثالث معهما من الحادث الذي وقع بعد مغادرتهم مطعما. وتستجوب الشرطة الناجي كشاهد عيان.

وفرّ مطلق النار سيرا على الأقدام وليس في سيارة كما أفاد شهود عيان الجمعة. وهو لا يزال طليقا.

ووصفته الشرطة أنه رجل يبلغ نحو 30 عاما وطوله 1,85 مترا ويرتدي سترة سوداء.

وأطلقت الشرطة عملية بحث ومداهمة لا نزال جارية في المدينة الهادئة، وأعلنت أنها قدمت استفسارات بخصوص الحادث لدول أخرى.

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