هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2019 05:14 م

الإيطالي أليساندرو ساندريني الذي كان محتجزا في سوريا منذ 2016 بعد الإفراج عنه في 22 أيار/مايو 2019 متوجها الى الحدود التركية

أكدت روما الأربعاء إطلاق سراح الرهينة الإيطالي أليساندرو ساندريني الذي خُطف قبل أكثر من عامين على الحدود بين تركيا وسوريا، بعد ساعات من اعلان السلطات المحلية في شمال غرب سوريا تسليمها ساندري إلى ممثلين عن حكومة بلاده عبر تركيا.

وأعلنت "حكومة الإنقاذ"، التي تعدّ الواجهة المدنية لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، أنها "حررت" ساندريني من "مجموعة تمتهن الخطف" بعد توفر معلومات عن وجوده لديها، من دون أن تحددها.

وظهر ساندريني خلال المؤتمر الصحافي وهو يجلس خلف طاولة مرتدياً قميصاً مقلماً، وحليق الرأس بينما أرخى ذقناً خفيفة، قبل أن تقله سيارة باتجاه تركيا، وفق ما شاهد مصور يتعاون مع وكالة فرانس برس.

وفي روما، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي في بيان مقتضب أنّ "مواطننا أليساندرو ساندريني تم إطلاق سراحه إثر عملية منسّقة في أرض أجنبية"، من دون أن يسمّها.

وقبل مغادرته سوريا الأربعاء، قال ساندريني باللغة الإيطالية للصحافيين إنه خُطف في تركيا حين ضلّ طريقه إلى الفندق في شوارع مدينة أضنة.

وقال "في لحظة معينة، شعرت بأن أحداً يضع شيئاً على وجهي. شعرت بالدوار وفقدت وعيي"، مضيفاً "استيقظت في غرفة حيث كان يوجد شخصان مسلحان ومقنعان".

وذكر أحمد لطوف المسؤول في "حكومة الانقاذ" خلال المؤتمر الصحافي أن ساندريني كان مخطوفاً لدى "مجموعة تمتهن عمليات الخطف"، لم يفصح عنها أو مكان احتجازه.

وأفاد أنه بعد التفاوض معها عبر "مخبرين" تم "تحرير الرهينة (..) وتواصلنا على الفور مع الجهات المعنية لإجراء عملية التسليم أصولاً إلى حكومة بلاده"، نافياً حدوث "تواصل مباشر" مع الحكومة الإيطالية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة ادلب التي تتعرض منذ نهاية نيسان/أبريل لغارات كثيفة تشنها طائرات سورية وأخرى روسية، رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي تركي تم التوصل اليه في أيلول/سبتمر، ولم يتم استكمال تنفيذه.

وقال جانفرانكو ساندريبي والد الرهينة المحرّر بحسب ما نقلت عنه صحيفة "لاريبوبليكا" على موقعها الإلكتروني "ابني طليق (..) السعادة تغمرني. هذه نهاية كابوس".

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية أبقت خبر اختطاف ساندريني طيّ الكتمان لغاية آب/أغسطس 2018.

وخطف الشاب البالغ من العمر 32 عاماً في تشرين الأول/أكتوبر 2016 حين كان يقضي إجازة في تركيا.

وكانت والدته كسرت الصمت الذي أوصت به وزارة الخارجية بعد تلقّيها مكالمات هاتفية قصيرة من ابنها.

وظهر ساندريني مع الصحافي الياباني جامبي ياسودا في شريط فيديو نشرته جماعة جهادية صيف العام 2018، وهما راكعان ويرتديان لباساً برتقالياً، ويقف وراء كلّ منهما رجلان مسلّحان. وتم اطلاق سراح الياباني في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وقال في شريط الفيديو "أرجو مساعدتي، فأنا متعب وسيقتلوني إذا لم يتمّ حلّ الوضع بسرعة".

ويعدّ ساندريني الإيطالي الثاني الذي يتم اطلاق سراحه هذا العام، إذ أعلنت روما في نيسان/أبريل اطلاق سراح سيرجيو زانوتي (57 عاماً)، بعد ثلاث سنوات من اختفائه في تركيا التي قصدها للسياحة.

وفتح مكتب المدعي العام في روما، الذي سيستجوب ساندريني عند عودته إلى إيطاليا، تحقيقاً في اختطافه. وعند عودته إلى مسقط رأسه في بريشيا (شمال)، من المرجّح أن يتم وضع ساندريني تحت الإقامة الجبرية لأنه ملاحق في دعويين قضائيتين.

وصدرت مذكرة توقيف بحقّ ساندريني بشبهة حيازته مسروقات ومحاولته بيعها، كما أنه ملاحق بشبهة ارتكاب سرقة مع شريكه في 2016، قبل مغادرته إلى تركيا.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية، فإن مذكرة التوقيف ستستبدل الآن بالوضع تحت الإقامة الجبرية.

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