هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 11:15 ص

تعرضت مخازن قمح خارج ميناء الحديدة تعد غاية في الأهمية لتوفير الغذاء لملايين اليمنيين، إلى إطلاق نار بعد أيام من زيارة أجراها فريق من برنامج الأغذية العالمي إلى المكان، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الجمعة.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إرفيه فيروسيل إن الوكالة الأممية لا تزال تقيّم حجم الأضرار الناجمة عن اعتداء الخميس والذي لم يتسبب بسقوط ضحايا.

ووصل فريق من برنامج الأغذية العالمي إلى مخازن "مطاحن البحر الأحمر" الأحد بعدما كان أجّل زيارة التفتيش لمدة شهر لأسباب أمنية.

ويسيطر جنود من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية على المخازن.

لكنها تقع قرب خطوط التماس مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على الميناء ومعظم أنحاء مدينة الحديدة.

وأفاد فيروسيل أن المخازن تحتوي على قرابة 51 ألف طن من الحبوب، وهو ما يكفي لإطعام 3,7 مليون شخص لمدة شهر.

وقال "يبدو أن مخزنين أصيبا، أحدهما يحتوي على القمح. ولم يندلع أي حريق" دون أن يتمكن من تحديد الجهة التي نفّذت الهجوم.

وفي شباط/فبراير، زار فريق من برنامج الأغذية العالمي المخازن لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر بعدما كان الوصول إليها غير ممكن جرّاء المعارك العنيفة بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين.

وتوصّل طرافا النزاع اليمني لاتفاق في السويد في كانون الاول/ديسمبر نص على سحب جميع المقاتلين من مدينة الحديدة ومن مينائها الحيوي وميناءين آخرين تحت سيطرة الحوثيين في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

لكن الاتفاق لم يطبّق بعد، وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة الذي جرى التوافق حوله خلال محادثات السويد.

وتسبّب النزاع منذ أربع سنوات في اليمن بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

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