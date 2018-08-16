إعادة إنتخاب ابراهيم أبو بكر كيتا رئيسا لمالي لولاية من خمس سنوات (نتائج رسمية)
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رئيس مالي ابراهيم ابو بكر كيتا في باماكو في 18 شباط/فبراير 2016(afp_tickers)
أعيد انتخاب الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم أبو بكر كيتا رئيسا لمالي لولاية جديدة من خمس سنوات بنسبة 67,17% من الأصوات في الدورة الثانية مقابل 32,83% للمعارض سومايلا سيسيه، حسب ما أعلن الخميس وزير الإدارة الإقليمية محمد أغ إرلاف.
وأفادت النتائج الرسمية الكاملة التي أعلنت أن مليونا و798 ألفا و632 شخصا صوتوا لكيتا، مقابل 879 ألفا و235 ناخبا اقترعوا لزعيم المعارضة.
وأشار الوزير للتلفزيون الرسمي "اورتم" إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع الذي أجري في 12 آب/أغسطس بلغت 34,54%.
وتقدم كيتا بفارق كبير على خصمه في الدورة الأولى التي جرت في 29 تموز/يوليو وحصل فيها على 41,70 بالمئة من الأصوات، مقابل 17,78 بالمئة لسيسيه الذي لم يتمكن من جمع المعارضة حوله بين الدورتين.
ويتسلم كيتا في الرابع من أيلول/سبتمبر الحكم مع مهمة صعبة هي إحياء اتفاق السلام الذي وقّع في 2015 مع حركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق، في بلاد لا تزال تعاني من التهديد الإرهابي رغم مرور خمسة أعوام على التدخلات العسكرية.
وفي الساعات التي سبقت إعلان النتائج، قطعت الانترنت عن شبكات الشركات الكبرى المشغلة للهواتف النقالة في باماكو، حسب ما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب