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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 09:38 ص 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:38

رئيس مالي ابراهيم ابو بكر كيتا في باماكو في 18 شباط/فبراير 2016 (afp_tickers)