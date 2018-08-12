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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2018 02:56 م 12 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:56

رئيسة حزب إيي مرال أقشنر في مؤتمر صحافي في انقرة في العاشر من آب/اغسطس 2018

أعيد إنتخاب المعارضة التركية مرال أقشنر الاحد رئيسة لحزب "إيي" التركي اليميني القومي، بعد أقل من شهر على تنحيها من رئاسة الحزب اثر هزيمتها أمام رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية الاخيرة في تركيا.

وبعد أن حلت أقشنر رابعة (7،3% من الاصوات) في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، أعلنت في تموز/تموز تنحيها من رئاسة الحزب، الا أن العديد من قادته أصروا على إعادتها لتسلم رئاسته.

وكان العديد من المراقبين رأوا فيها منافسة جدية لاردوغان المتربع على السلطة منذ العام 2003.

وفي التسعينات كانت أقشنر أول امرأة في تركيا تتسلم وزارة الداخلية، وبعد ان انشقت عن حزب العمل القومي الذي تحالف مع اردوغان، فاجأت الوسط السياسي بإنشائها حزب "إيي" في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وألقت أقشنر كلمة أمام المشاركين في مؤتمر الحزب تطرقت فيها الى انهيار سعر صرف الليرة التركية، والتوترات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة اثر احتجاز القس الاميركي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم "ارهاب".

ومما قالته أقشنر في كلمتها "أن أياما صعبة تنتظر بلادنا" موجهة الانتقادات الى اردوغان.

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