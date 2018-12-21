إعادة فتح مطار غاتويك جزئيا اثر اغلاقه بعد تحليق طائرات مسيرة

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 12:32 م

مسافرون ينتظرون في مطار غاتويك جنوب لندن في 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد الغاء كل الرحلات بسبب الطائرات المسيَّرة

فتح مطار غاتويك في لندن صباح الجمعة أبوابه "لعدد محدود" من الرحلات بعد أن توقف الحركة بسبب طائرات مسيَّرة في حادثة وصفتها الحكومة بأنها "غير مسبوقة"، ما أسفر عن بقاء عشرات آلاف المسافرين عالقين في المطار خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت الشرطة انها تواصل مطاردة مشغل أو مشغلي الطائرات المسيّرة، فيما صرّح وزير النقل كريس غرايلينغ أنّ "قدرات عسكرية" يتم نشرها لضمان امن المطار.

واعلنت ادارة المطار على موقع تويتر "مدرَّج غاتويك مفتوح حاليا ومن المقرر هبوط وإقلاع عدد محدود من الرحلات"، ونصحت المسافرين بالتحقق من وضع رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

واكد متحدث باسم المطار إلغاء 91 من أصل 412 رحلة كان مقررا وصولها، فيما تم إلغاء 64 من أصل 371 رحلة كان مقررا مغادرتها.

وقدم مدير العمليات في المطار كريس وودروف اعتذاره لـ120 ألف مسافر تأثروا قبل أيام من عيد الميلاد.

وأوضح وودروف لشبكة "بي بي سي" أنه رغم عدم اعتراض الطائرات المسيَّرة او العثور على مشغِّليها، تمكن المطار من إعادة فتح أبوابه بعد اتخاذ "تدابير" بالتنسيق مع الشرطة والجيش والسلطات. واستدعت الحكومة الجيش الخميس لتقديم دعم إضافي خصوصا مع نشر اجهزة متخصصة.

وصرّح وزير النقل كريس غرايلينغ لـ"بي بي سي" أن "هذا النوع من الحوادث غير مسبوق". وقال ردا على الانتقادات لعدم قدرة السلطات على تعطيل الطائرات المسيّرة "علينا معرفة ما حدث بسرعة كبيرة" لنتمكن من "استخلاص العِبر".

وأشار إلى نشر "امكانيات عسكرية" دون مزيد من التفاصيل.

وعقد مسؤولون حكوميون اجتماعا طارئا الجمعة لمناقشة الوضع.

- المطاردة مستمرة -

وأغلق المطار مساء الأربعاء كإجراء أمني بعد أن رُصدت طائرتان مسيّرتان تحلّقان في محيط المدرج نحو الساعة 21,00. وأعيد فتحه بشكل مقتضب ليلاً قبل إغلاقه مجددا الساعة 03,45 ت غ صباح الخميس بسبب الطائرات من دون طيار.

وندد رئيس المطار التنفيذي ستيوارت وينغيت الخميس بـ"عمل محدد يهدف إلى إغلاق المطار والتسبب بأكبر قدر من الاضطرابات قبل عيد الميلاد".

وقالت شرطة ساسكس مساء الخميس إن الطائرات المسيَّرة شوهدت أكثر من 50 مرة خلال 24 ساعة. ووصفت الحادثة بأنها "عمل متعمد" مؤكدة أن ليس هناك "أية إشارة تدلّ على أن ذلك مرتبط بالإرهاب".

- "سأقود السيارة للبرتغال" -

وعانى المسافرون جراء عدم إقلاع الطائرات طوال الخميس وقد افترش بعضهم أرض المطار. وتم تحويل رحلات إلى مدن أوروبية أخرى مثل باريس أو أمستردام.

وتأثر نحو 10 آلاف راكب جراء الأزمة مساء الأربعاء، فيما تأثر 110 الاف آخرين بسبب تأجيل وإلغاء 760 رحلة أخرى الخميس.

والغيت رحلة البرتغالي فونس برادن، الذي يعمل ويدرس في لندن، الجمعة.

وقال لفرانس برس "أبلغونا في البداية أن الرحلة ستتأخر. بقينا في الطابور دون معلومات إضافية. وقبل نصف ساعة من الموعد المفترض لمغادرة رحلتنا، أبلغونا أنّ الرحلة ألغيت".

وتابع "أعمل في مجال السيارات لذا افكر في الاتصال بمديري (...) وسأقود سيارة إلى البرتغال".

والغيت رحلة الشاب مايك الجمعة وقال بغضب "نحن في معضلة. لا نعرف تحديدا متى سنسافر لانهم لم يعدوا بتوفير رحلة. لم يعدونا بأي معلومات إضافية أو تعويضات. لا شيء على الإطلاق".

ولا يفهم دارسيز البالغ 31 عاما "لماذا يمكن أن يتسبب أمر صغير مثل هذا في أنّ يغلق مطار دولي مثل غاتويك أبوابه".

وتابع "يجب أن يكونوا مستعدين لامور كهذه".

- "شخصا منفردا" -

وتصدّرت الفوضى في مطار غاتويك الصفحات الأولى في معظم الصحف البريطانية الجمعة. وسألت صحيفة "ذي دايلي مايل" الجمعة "كيف يمكن أن تُفسد هذه البقعة الصغيرة في السماء عيد الميلاد بالنسبة إلى 350 ألف شخص؟".

وتكهنت صحيفة "ذا صن" بأنّ الشخص المسؤول عن الأمر من المدافعين عن البيئة.

ونقلت صحيفة "ذي دايلي تلغراف" عن مصدر حكومي قوله إن شخصا "منفردا" مدافعاً عن البيئة يمكن أن يكون خلف هذا الاعتداء.

وقال المصدر للصحيفة "العمل المرتبط بالبيئة هو ميدان تحقيق في هذه المرحلة".

ومطار غاتويك هو ثامن أكبر مطار في أوروبا من حيث حركة الملاحة ويسير رحلات إلى أكثر من 228 وجهة في 74 بلدا. ويعبره نحو 45 مليون مسافر في السنة.

ويحظر القانون الحالي استخدام هذه الطائرات على بعد أقلّ من كيلومتر من المطارات أو على ارتفاع أكثر من 400 قدم (122 مترا). ويواجه المخالفون عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

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