إعادة فتح مطار غاتويك والإعلان عن تشغيل عدد محدود من الرحلات

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 07:09 ص

مسافرون ينتظرون في مطار غاتويك جنوب لندن في 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد الغاء كل الرحلات بسبب الطائرات المسيَّرة

أعلن مطار غاتويك في لندن الذي يشهد شللا منذ أكثر من يومين بعد مشاهدة طائرات مسيَّرة عشرات المرات حوله أنه يعتزم إعادة فتح أبوابه الجمعة "لعدد محدود" من الرحلات.

وقال المطار على موقع تويتر "مدرَّج غاتويك متاح حاليا ومن المقرر هبوط وإقلاع عدد محدود من الرحلات"، ونصح المسافرين بالتحقق من وضع رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.

لكن الشرطة لم تعثر بعد على مشغِّل الطائرات المسيَّرة وقال رئيس المطار التنفيذي ستيوارت وينغيت لهيئة "بي بي سي" إن المدرج سيغلق مجدداً إذا شوهدت الطائرات مجدداً.

وقال جايسون تينيلي من شرطة ساسكس في وقت سابق للصحافيين ان الطائرات المسيَّرة شوهدت أكثر من 50 مرة منذ الساعة التاسعة مساء (بتوقيت غجرينتش) يوم الاربعاء وأصبح إسقاط الطائرة بدون طيار خياراً الآن.

وأضاف "سنفعل ما بوسعنا لإبعاد الطائرة من السماء وإزالة سبب القلق حتى نتمكن من إعادة تشغيل غاتويك كالمعتاد".

وقال إن "أحد الخيارات هو استخدام ضباط الأسلحة النارية عند الحاجة، إنهم منتشرون في الموقع اليوم (الخميس) وهذا اعتبار وخيار تكتيكي متاح لدينا".

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية على موقع تويتر أنها تلقت تأكيداً "بإعادة فتح المطار وأن غالبية الرحلات الجوية ستسير وفق ما هو مقرر".

وتأثر حوالى 120 ألف راكب بإلغاء الرحلات بسبب الفوضى التي سببها تحليق الطائرة المسيَّرة قرب المطار.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك