هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2020 04:09 م

مواطنون مغاربة عالقون في جيب سبتة الإسباني مصطفون أمام الحافلة التي ستنقلهم إلى بلدهم، 22 أيار/مايو 2020

تمت الجمعة إعادة نحو 300 مواطن مغربي علقوا في جيب سبتة الإسباني ويتوقع أن يرتفع العدد في الأيام المقبلة، وفق ما أفادت السلطات وكالة فرانس برس.

ولكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، أغلق المغرب في 13 آذار/مارس حدوده البرية مع الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية.

وبالتنسيق مع مدريد، علّقت الرباط أيضا الرحلات الجوية مع إسبانيا في الاتجاهين، وكذلك النقل البحري للمسافرين الذي عادة ما تكون حركته كثيفة في مضيق جبل طارق.

وعقب أكثر من شهرين من الاغلاق، قدمت الحكومة المغربية لنظيرتها الإسبانية قائمة تضم أسماء المواطنين المسموح لهم بالعودة إلى البلاد، وقد غادروا بدءا من الساعة 10,30 (08,30 ت غ) سبتة في حافلات في اتجاه المغرب، وفق ما أفاد متحدث باسم محافظة الجيب وكالة فرانس برس.

وأضاف أن بين العائدين "عائلات جاءت بغرض السياحة، وعمالا وآخرين يعملون في المنازل".

وتابع أن "الاتفاق ينصّ على إمكان مغادرة المواطنين المغاربة تباعا في الأيام المقبلة".

وأوضح أنه علاوة على 300 مواطن غادروا الجمعة، يأمل "بين 150 و200" مغربي آخر العودة إلى بلدهم مستقبلا.

في المقابل، فضّل مغاربة أغلبهم من العمال في سبتة، البقاء في الجيب، وفقا للمسؤول الإسباني.

وستجري عمليات إعادة أيضا من جيب مليلية الذي غادره نحو 200 مغربي منتصف آذار/مارس، وفق المصدر ذاته.

وهناك نحو 31800 مغربي عالقين في أنحاء العالم منذ تعليق الرحلات الجوية منتصف آذار/مارس.

من جهته، أكد رئيس الحكومة المغربي سعد الدين عثماني الأربعاء أن "سيناريوهات" إعادة المواطنين "جاهزة"، لكنّه لم يحدد موعدا محددا لها.

وكرر العالقون دعواتهم لتلقي المساعدة، ونفذوا في سبيل ذلك اعتصامات ووجهوا رسائل مفتوحة ونظموا حملات على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومدد المغرب حال الطوارئ الصحية حتى 10 حزيران/يونيو، ولم تعلن السلطات حتى الآن تاريخ إعادة فتح حدود البلاد.

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك