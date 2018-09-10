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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 07:08 م 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:08

أعدمت السلطات العراقية سبعة عراقيين مدانين بـ"الإرهاب" في جنوب العراق، بحسب ما أعلن الاثنين لوكالة فرانس برس مدير عام صحة محافظة ذي قار في جنوب البلاد

أعدمت السلطات العراقية سبعة عراقيين أدينوا ب"الإرهاب" في جنوب العراق، بحسب ما أعلن الاثنين لوكالة فرانس برس مدير عام صحة محافظة ذي قار في جنوب البلاد.

وقال الدكتور عبد الحسن الجابري إن "دائرة الطب العدلي في مستشفى الحسين التعليمي استلمت اليوم (الاثنين) سبع جثث" لمدانين بالارهاب "بعد تنفيذ حكم الاعدام بحقهم في سجن الناصرية الاصلاحي".

وتابع الجابري "جميعهم عراقيون مدانون بالارهاب".

وأوضح مدير عام صحة محافظة ذي قار لفرانس برس أن المدانين متورطون بجرائم قتل وتهجير بدوافع إرهابية وقد صدرت بحقهم أحكام الإعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأواخر 2017 أعلن العراق "الانتصار" على تنظيم الدولة الإسلامية. ويصدر القضاء العراقي بشكل شبه يومي أحكاما بحق جهاديين، غالبا ما تكون عقوبتهم الإعدام.

وينص قانون مكافحة الإرهاب على إنزال عقوبة الإعدام بكل من "ينتمي لمنظمة إرهابية"، سواء قاتَل في صفوفها أم لا.

كذلك يُصدر القضاء العراقي عقوبة الإعدام بحق مدانين بأعمال "إرهابية" نفذت قبل بروز تنظيم الدولة الإسلامية في 2014، وبخاصة تلك المرتكبة من قبل تنظيمات متشددة مثل تنظيم القاعدة.

وفي 18 حزيران/يونيو الماضي نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 13 جهاديا مدانا، بعد العثور على جثث ثمانية عراقيين كان خطفهم تنظيم الدولة الإسلامية وظهروا في تسجيل للتنظيم هدد فيه بقتلهم ما لم تطلق بغداد سراح "المعتقلات من أهل السنة".

وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان كثرة أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم مكافحة الإرهاب في العراق بشكل شبه يومي.

وأعدمت السلطات العراقية شنقا 111 شخصا على الأقل في 2017، وفي 2018 بلغت حصيلة الإعدامات 44 مدانا.

وبحسب المصادر القضائية فقد صدرت أحكام بالإعدام بحق أكثر من 300 شخص، بينهم نحو مئة أجنبي، كما صدر عدد مماثل من الأحكام بالسجن مدى الحياة لمدانين بالالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر في 2014 على نحو ثلث مساحة العراق.

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