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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 03:31 ص 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 03:31

مارة يحملون مظلات للاحتماء من أمطار غزيرة في طوكيو في 28 تموز/يوليو 2018، في صورة وزعتها وكالة جيجي برس (afp_tickers)