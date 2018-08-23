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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 02:40 ص 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 02:40

امرأة تتقي المطر في طوكيو في 28 تموز/يوليو قبيل وصول اعصار جونغداري.

يتجه إعصار قوي الخميس نحو غرب اليابان ما يثير مخاوف من هطول أمطار غزيرة وحصول انزلاقات تربة وخصوصا في المنطقة التي شهدت فيضانات أوقعت العديد من القتلى في تموز/يوليو.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لاعضاء حكومته ومختلف المسؤولين خلال اجتماع تحضيري قبيل وصول الاعصار "كونوا في أعلى درجات الاستعداد واتخذوا كل الاجراءات اللازمة".

ودعا السلطات المحلية الى إصدار أوامر إلى السكان باخلاء منازلهم بدون تردد فيما واجهت الحكومة انتقادات بسبب إدارتها للازمة التي اعتبرت متأخرة بعد الامطار الغزيرة وانزلاقات التربة التي أدت الى مقتل نحو 220 شخصا في مطلع تموز/يوليو.

وكان الاعصار "سيمارون" عند الساعة 3,00 ت غ على بعد حوالى 260 كلم من اشيزوري على سواحل جزيرة شيكوكو بجنوب غرب اليابان مترافقا مع رياح تصل سرعتها الى 216 كلم في الساعة.

ويرتقب ان يضرب البر الياباني مساء قبل ان يتجه شمالا بحسب ما أفادت مصلحة الارصاد الجوية.

وطلبت من السكان ان "يبقوا متيقظين في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وأمواج عالية" موضحة ان بعض المناطق قد تسجل تساقط امطار بمعدل 800 ملم في 24 ساعة.

وفي المناطق التي شهدت فيضانات في تموز/يوليو الماضي فان عدة مدن نصحت من الان سكانها بمغادرة منازلهم على سبيل الاحتياط. وفي اوكاياما كان السكان يعبئون أكياس رمل لمنع حصول فيضانات بحسب ما أظهرت صور بثها التلفزيون.

وسجل اضطراب في حركة القطارات في بعض المناطق حيث علق بعضها عملياته، كما تم الغاء أكثر من مئة رحلة، غالبيتها داخلية، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام المحلية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب