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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 02:40 ص 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 02:40

امرأة تتقي المطر في طوكيو في 28 تموز/يوليو قبيل وصول اعصار جونغداري.

وصل إعصار قوي الخميس الى غرب اليابان ما يثير مخاوف من هطول أمطار غزيرة وحصول انزلاقات تربة وخصوصا في المنطقة التي شهدت فيضانات أوقعت العديد من القتلى في تموز/يوليو.

وذكرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية ان الاعصار سيمارون ضرب مديرية توكوشيما (جنوب غرب) في حوالى الساعة 21،00 بالتوقيت المحلي (12،00 ت غ)، ومن المتوقع ان يجتاز المنطقة قبل ان يبلغ بحر اليابان (بحر الشرق) صباح الجمعة.

وتجاوزت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، ومن المتوقع ان ينهمر حوالى 800 مليمتر من الامطار على وسط البلاد خلال 24 ساعة حتى منتصف يوم الجمعة، كما ذكرت الوكالة التي حذرت من "مخاطر انزلاقات للتربة وفيضانات وامواج عاتية وزوابع".

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لاعضاء حكومته ومختلف المسؤولين خلال اجتماع تحضيري قبيل وصول الاعصار "كونوا في أعلى درجات الاستعداد واتخذوا كل الاجراءات اللازمة".

ودعا السلطات المحلية الى إصدار أوامر إلى السكان باخلاء منازلهم بدون تردد فيما واجهت الحكومة انتقادات بسبب إدارتها للازمة التي اعتبرت متأخرة بعد الامطار الغزيرة وانزلاقات التربة التي أدت الى مقتل نحو 220 شخصا في مطلع تموز/يوليو.

وفي المناطق التي شهدت فيضانات في تموز/يوليو الماضي فان عدة مدن نصحت من الان سكانها بمغادرة منازلهم على سبيل الاحتياط. وفي اوكاياما كان السكان يعبئون أكياس رمل لمنع حصول فيضانات بحسب ما أظهرت صور بثها التلفزيون.

وسجل اضطراب في حركة القطارات في غرب البلاد، كما تم الغاء أكثر من 260 رحلة، غالبيتها داخلية، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام المحلية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب