إعصار "مانغكوت" يضرب الفيليبين
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صورة التقطتها الأقمار الصناعية في 13 أيلول/سبتمبر 2018 عند الساعة الثانية بتوقيت غرينتش نظهر الإعصار مانغكوت متوجهاً نجو ساحل الفيليبين(afp_tickers)
ضرب إعصار "مانغكوت" البالغ القوّة السبت شمال الفيليبين، مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة تُهدّد ملايين السكّان.
والعاصفة التي وصفها خبراء الأرصاد بأنها أعنف إعصار يضرب الأرخبيل هذا العام، تسبّبت في اقتلاع الأشجار وتدمير الأسطح وانقطاع الكهرباء.
وكانت الفيليبين رفعت الجمعة مستوى التحذير من العاصفة التي تترقبها، وحذرت من دمار واسع قبل ساعات من وصول اعصار "مانغكوت".
وقام سكان لوشن كبرى جزر الفيليبين حيث يعيش ملايين الاشخاص، بتحصين نوافذهم وسطوح منازلهم لتفادي اقتلاعها أثناء العاصفة.
وهناك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص على المسار المباشر للاعصار الذي يتوقع ان يتجه لاحقا الى جنوب الصين وهونغ كونغ.
بورز-مم/جص
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب