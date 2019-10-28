هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 01:55 م

صورة للحرائق في هيلدسبورغ بكاليفورنيا بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019

واصل آلاف رجال الإطفاء عملهم حتى صباح الاثنين لمكافحة الحرائق الهائلة التي اجتاحت منطقة سونوما الشهيرة بصناعة النبيذ شمال كاليفورنيا.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية الأحد مع انتشار النيران على مساحة تزيد عن 14 ألف هكتار ما أجبر السكان على الفرار.

وفي لوس أنجليس، أصدرت إدارة الإطفاء المحلية أوامر إخلاء إلزامية بعد اندلاع حريق غرب طريق سريع بالقرب من متحف غيتي.

واندلع الحريق الذي أطلقت عليه تسمية "حريق غيتي" ليلا قرب طريق سريع رئيسي وسرعان ما تمددت ألسنته جنوبا وغربا مدمرا أكثر من 200 هكتار، مما دفع بالسكان إلى الفرار.

ومن بين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس المقيم في حي برينتوود الراقي.

وأكد جيمس أن هذه الحرائق تشكل خطرا حقيقيا، وقال "اضطررت لإخلاء منزلي بشكل طارئ"، مضيفا أنه عثر أخيرا على مكان لإيواء عائلته.

بدوره اضطر حاكم كاليفورنيا الأسبق آرنولد شوارتزينيغر الإثنين لإخلاء منزله بسبب النيران وفق تغريدة أطلقها.

وكتب على تويتر "لقد أخلينا (المنزل) بأمان عند الساعة 3,30 فجرا"، وتابع "إن كنتم في منطقة شملتها أوامر الإخلاء لا تتلكّأوا. غادروا. أنا ممتنّ لأفضل عناصر إطفاء في العالم. إنهم أبطال حقيقيون يعرّضون أنفسهم للخطر لحماية أبناء كاليفورنيا".

وأجبر "حريق غيتي" السلطات على إغلاق عدة مدارس قريبة.

ودمرت الحرائق عشرات المنازل والكروم ومن بينها مزرعة انتاج نبيذ "سودا روك" الشهيرة التي يعود تاريخها إلى 150 عاماً.

وتم إخلاء مستشفيين على الأقل في سانتا روزا ونقل المرضى إلى مرافق أخرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتواصل هذه الرياح التي صدر تحذير بأعلى المستويات بشأنها حتى صباح الاثنين.

وصدرت الأوامر لنحو 180 ألف شخص بالاخلاء القسري، بما في ذلك في اجزاء من سانتا روزا وجزء كبير من مقاطعة سونوما حتى المحيط الهادئ.

وتهدد النيران نحو 80 ألف مبنى ومنشأة، بحسب السلطات المحلية. وقال مسؤولو الاطفاء إنهم لا يتوقعون احتواء الحرائق قبل 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

واندلعت الحرائق التي تعتبر الأكثر تدميرا في كاليفورنيا هذا العام، الأربعاء وانتشرت بسرعة بسبب قوة الرياح التي وصلت سرعتها إلى نحو 145 كلم في الساعة. وبحلول صباح الاثنين لم يتم احتواء سوى 5% من الحريق.

وبحلول مساء السبت، دمر 77 مبنى بينها 31 بناء سكنيًا جرّاء الحرائق بينما استدعي أكثر من 2800 اطفائي إلى المكان، بحسب المتحدث باسم جهاز الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا جوناثان كوكس.

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