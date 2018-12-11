إعلان مقتل المارينز الخمسة المفقودين بعد اصطدام طائرتين في اليابان

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 06:26 ص

صورة وزّعتها القوات الجوية الأميركية لطائرة هيركوليس سي-130 تقلع من قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان أثناء تدريبات في 14 تموز/يوليو 2015.

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء مقتل عناصر المارينز الخمسة الذين فقدوا بعد اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأميركية قبالة سواحل اليابان، ما يرفع حصيلة الحادث إلى ستة قتلى.

وقرر سلاح المارينز وقف عمليات الإغاثة الواسعة النطاق بعد عدة أيام من الأبحاث غير المثمرة، وفق ما جاء في بيان.

وبذلك يكون نجا عنصر مارينز واحد من أصل سبعة كانوا على متن الطائرتين.

وصرح اللفتنانj جنرال إريك سميث من الفوج الثالث في قوات المارينز أنه "تم بذل كل الجهود الممكنة للعثور على الطاقم" مثنيا على "المجهود الفائق الذي بذلته القوات الاميركية واليابانية والاسترالية خلال عمليات البحث".

ووقع الحادث الخميس في 6 كانون الأول/ديسمبر في الساعة 2,00 (الأربعاء الساعة 17,00 ت غ) اثناء "تدريب منتظم مقرر" مسبقا على مسافة حوالى مئة كلم قبالة سواحل موروتو في جزيرة شيكوكو بجنوب غرب الارخبيل.

واصطدمت مقاتلة من طراز إف-18 على متنها شخصين وطائرة صهريج من طراز سي-130 تنقل خمسة أشخاص في ظروف يتحتم على التحقيق تحديدها.

وجاء في البيان أنه "لم يتم التأكد من أن الحادث وقع خلال عملية تزود بالوقود في الجو"، بعدما كان ذلك أعلن عند وقوع الحادث.

وينشر الجيش الأميركي حوالى خمسين ألف جندي في اليابان، نصفهم تقريبا في جزيرة أوكيناوا الجنوبية

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