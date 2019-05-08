هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2019 04:47 ص

مؤيدو أحد أحزاب المعارضة في شوارع دوربان مساء 7 ايار/مايو 2019

أدلى الناخبون في جنوب إفريقيا الأربعاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية ومحلية يبدو حزب المؤتمر الوطني الحاكم منذ 1994 الأوفر حظاً للفوز فيها رغم فضائح الفساد وتباطؤ النمو وارتفاع نسبة البطالة.

وكان حزب المؤتمر الوطني فاز في جميع الانتخابات السابقة، لكنّ اقتراع الأربعاء يشكّل اختباراً لمعرفة ما إذا كانت شعبيته تراجعت.

وبدأ الناخبون المسجّلون والبالغ عددهم 26,8 مليون ناخب بالإدلاء بأصواتهم في 22,925 مكتب اقتراع فتحت أبوابها عند السابعة صباحاً وأغلقت مساء من دون تسجيل حوادث كبيرة.

ويُتوقّع ان تبدأ النتائج بالصدور اعتباراً من يوم الخميس، على أن تعلن النتائج الرسمية السبت.

ومن المتوقع فوز حزب المؤتمر الوطني في الاقتراع، لكن في ظل التراجع الواضح في نسبة شعبيته، ستُظهر النتائج ما إذا كان زعيمه الرئيس الحالي سيريل رامابوزا سيتمكن من الحدّ من الاستياء المتنامي بين الناخبين.

وكان رامابوزا تولّى الحكم خلفاً لجاكوب زوما الذي تراجعت في عهده شعبية حزب المؤتمر الوطني إلى أدنى مستوى منذ عام 1994.

وتراجعت نسبة التأييد لحزب المؤتمر الوطني في كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ عام 2004، وقد فاز بنسبة 54 بالمئة فقط من الأصوات في الانتخابات البلدية في عام 2016 مقابل 62 بالمئة في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في عام 2014.

ويأتي الاقتراع بعد 25 عاما على قيادة الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا الحزب إلى السلطة في أول انتخابات اعتبرت نهاية للفصل العنصري.

ويحاول حزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديموقراطي، الاستفادة من هذا السجل السيئ، وقد ركّز حملته على إخفاقات الحكومة طوال حملته الانتخابية.

وتولى رامابوزا (66 عاما) الحكم العام الماضي بعد أن أُجبر زوما على الاستقالة من رئاسة حزب المؤتمر الوطني بعد حكم استمر 9 سنوات تخلّلته فضائح فساد ومشاكل اقتصادية.

وترجّح معظم استطلاعات الرأي فوز الحزب الحاكم بنحو 60 بالمئة من الأصوات بفضل تأثير رامابوزا ومعارضة ضعيفة مشرذمة.

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