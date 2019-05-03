هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 03:14 م

تسببت جريمة قتل خمس نساء وفتاتين أجنبيات في قبرص بإقالة قائد الشرطة واستقالة وزير العدل في قضية ادت الى اتهام السلطات بعدم التعامل بجدية مع اختفاء مهاجرات.

وعُلقت عمليات البحث بعد ظهر الجمعة في بحيرة ميتسيرو جنوب غرب العاصمة نيقوسيا، وهي إحدى البحيرتين اللتين يزعم المشتبه به الموقوف، أنه ألقى الجثث فيهما.

واعترف الرجل الذي تقدمّه وسائل الإعلام المحلية على أنه الضابط في الجيش القبرصي نيكوس ميتاكساس والبالغ من العمر 35 عاماً، بقتل سبع أجنبيات هنّ خمس نساء وفتاتان، في جرائم هي الأولى من هذا النوع التي تشهدها الجزيرة المتوسطية الهادئة.

وغداة إعلان وزير العدل القبرصي يوناس نيكولاو استقالته بسبب القضية التي لم تُكشف طوال نحو ثلاث سنوات، أقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الجمعة قائد الشرطة زخارياس خريسوستومو في رسالة وجّهها إليه واطلعت عليها وكالة فرانس برس. وتبلغ خريسوستومو بأنه تمّ الاستغناء عن خدماته اعتباراً من السابع من أيار/مايو.

وقال الرئيس إن قراره يأتي نتيجة "الإهمال والتهاون في أداء الشرطة لوظيفتها في التحقيق في تقارير اختفاء أشخاص".

واتُّهمت السلطات القبرصية بالفشل في التحقيق بشكل مناسب لكشف ملابسات اختفاء النساء والفتاتين في البداية نتيجة الإهمال والعنصرية.

وأضاف أناستاسيادس أن ذلك الإهمال أدى إلى "عدم حل القضية في الوقت المطلوب وهو ما كان يمكن أن يحول دون وقوع جرائم فظيعة أحدثت صدمة في قبرص".

- عمليات البحث معلقة -

تم العثور على جثث امرأتين فيليبينيتين وأخرى يُعتقد أنها نيبالية ورابعة لم يتم كشف هويتها بعد داخل وفي محيط بحيرتين خارج نيقوسيا. وكان سيّاح عثروا على الجثة الأولى في 14 نيسان/أبريل، وهي لماري روز تيبورسيو، فيليبينية في الثامنة والثلاثين.

وتمّ توقيف المشتبه به بعد أربعة أيام. واعترف نيكوس ميتاكساس، بحسب مصادر في الشرطة، بأنه قتل خمس نساء وفتاتين أجنبيات. ولم تعرف أي تفاصيل بعد حول دوافعه.

وعثر بعد بضعة ايام على الجثة الثانية في بحيرة ميتسيرو نفسها، وهي عبارة عن حفرة كبيرة خلّفها منجم سابق، وتبين أنها للفيليبينية أريان بالاناس لوزانو (28 عاما).

كما عثر في وقت لاحق على الجثتين الأخريين.

ولا يزال البحث جاريا عن جثث ثلاث أخريات يعتقد أنهن فتاة فيليبينية في السادسة من عمرها وامرأة من رومانيا وابنتها.

إلا أن عمليات البحث عُلقت الجمعة في البحيرة الحمراء في بلدة ميتسيرو التي تحوي مياهاً شديدة الحموضة.

ومن أعلى تلة مشرفة على البحيرة، شاهد صحافيان في وكالة فرانس برس فريق البحث يُغلق خيمته التي كان ثبّتها على ضفة البحيرة والرافعة تغادر المكان. وكانت سيارة إسعاف متوقفة على بعد أمتار من البحيرة على الطريق المؤدية إلى الخيمة.

وكان بالامكان رؤية محققين وعناصر من الشرطة يتحركون على ضفة البحيرة حيث مُنع الجميع من الاقتراب.

وأوضح قائد جهاز الإطفاء القبرصي ماركوس ترانغولاس لصحافيين تجمّعوا في المكان، أن فريقه علّق عمليات البحث في انتظار وصول نظام "سونار" من إسبانيا لاستكمال البحث السبت.

ونظام "سونار" هو جهاز رادار تحت الماء يستخدم الأمواج فوق الصوتية التي تُعد خارج نطاق مجال السمع البشري، وذلك لكشف أنواع الأجسام من بعد.

وأثارت القضية صدمة كبيرة في الجزيرة السياحية التي تسجل معدلات منخفضة نسبيا من الجريمة. وتضمّ قبرص عددا كبيرا من العمال من آسيا ورومانيا، وهم يعملون خصوصا في الخدمة المنزلية أو الزراعة.

- "أين هنّ؟" -

تجمع مئات الأشخاص بينهم عاملات أجنبيات ومواطنون قبارصة أمام البوابة الحديد للقصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا مساء الجمعة للتنديد بكيفية تعامل السلطات مع فقدان النساء الأجنبيات والمطالبة بالعدالة للضحايا.

وعددت منظمة التجمع ماريا مابوريدو أسماء الضحايا فيما ردد الحشد عبارة "أين هنّ؟" بعد تلاوة كل اسم.

وتعليقاً على استقالة وزير العدل وإقالة قائد الشرطة، قالت مابوريدو لفرانس برس "هذا ما كان يجب أن يحصل، لكن يجب ألا نركّز على الأسماء إنما على المؤسسات، علينا تغيير ذهنيتنا، علينا أن نكون عادلين".

ورُفعت لافتة كُتب عليها "أين هنّ؟" على بوابة القصر عُلقت إلى جانبها وردة بيضاء كما حمل متظاهرون لافتات أخرى كُتب عليها "مساواة، كرامة وعدالة للجميع" و"حتى توقف العنف".

وقالت سيسيليا أليغادا (35 عاماً) وهي فيليبينية تعمل في قبرص منذ ثمانية أعوام وقد انضمت إلى التجمع مع مخدوميها، "أشعر بأنني لست بأمان عندما أسير على الطريق، قد يكون شخص ما خلفي أو قد يقوم أحد بأمر ما لا يمكن أن أحمي نفسي منه".

وأكدت رئيسة اتحاد المنظمات الفيليبينية في قبرص إستر بياتي لفرانس برس أن "معظم العاملات المنزليات هنا يشعرنَ بأنهنّ لا يعاملن جيداً وهذا الأمر صحيح". وأضافت "آمل بعد هذه الحادثة أن تحاول الحكومة فعلاً تحسين ظروف هاتيك العاملات، هناك كثيرات منهنّ يعملن لساعات طويلة".

وفي وقت سابق الجمعة، التقى دبلوماسيون من سريلانكا وفيتنام والفيليبين الرئيس القبرصي ونقلوا إليه اقتراحات لحماية أكبر للعمال الأجانب في قبرص.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو إن الرئيس "اعتذر باسم الدولة والشعب القبرصي امام ممثلي هذه الدول".

وكتبت صحيفة "سايبرس ميل" الناطقة بالانكليزية في افتتاحية الجمعة "لعلّ اللامبالاة الكاملة من الشرطة إزاء أمن نساء فقيرات (...) يعكس موقف مجتمعنا غير الملتزم حماية عمال أجانب ضعفاء وفقراء في قبرص".

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