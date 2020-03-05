هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 03:45 م

المرشحة الديموقراطية إليزابيث وارن تتحدث في آيوا بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2020

انسحبت السناتورة إليزابيث وارن من سباق نيل ترشيح الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، لتنحصر المنافسة بين المرشحين بيرني ساندرز ونائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وقالت لوسائل الإعلام أمام منزلها في ولاية ماستشوستس، محاطة بزوجها وكلبها بايلي، "لن أترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2020"، موضحة أنّها غير جاهزة "اليوم" للإعلان عما إذا كانت ستدعم حملة ساندرز.

ومساءً، أشاد الأخير ب"حملة الأفكار الاستثنائية" التي قادتها وارن.

وكانت المرشحة التقدمية البالغة 70 عاما تصدرت استطلاعات الرأي في الخريف الماضي قبل تراجع شعبيتها.

ولم تفز بأي من الانتخابات التمهيدية الديموقراطية العشرين التي نظمت حتى الآن وتكبدت خسائر قاسية خصوصا في ماساتشوستس التي تمثلها في مجلس الشيوخ، وفي أوكلاهوما حيث ترعرعت.

وكانت آخر امرأة بين المرشحين الأوفر حظا للفوز ببطاقة الحزب الديموقراطي.

ويسعى بايدن وساندرز إلى نيل دعم هذه الاستاذة السابقة في مادة القانون التي تحظى بشبكة واسعة من المتطوعين والمؤيدين الكبار.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن حلفاءها يجرون محادثات مع أوساط ساندرز فضلا عن جو بايدن.

وكانت وارن أول المرشحين الذين أعلنوا خوض السباق الرئاسي، في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وشددت على أنها تملك "مشروعا" لكل المسائل الكبرى وتأمل بالتقريب بين الجناحين اليساري والوسطي في الحزب الديموقراطي.

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