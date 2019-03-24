هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 03:24 م

أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها مساء الاحد في جزر القمر وسط توقعات بفوز الرئيس الحالي غزالي عثمان بولاية جديدة في انتخابات رئاسية يعتبر معارضون انها محسومة مسبقا.

وتحدثت المعارضة الرئيسية بعد اغلاق صناديق الاقتراع الساعة 18,00 (15,00 ت غ) عن حدوث تجاوزات في عدة مراكز اقتراع أشارت إليها لجنة الانتخابات. واعتبرت أنها ترقى إلى "انقلاب" داعية إلى "مقاومة" شعبية.

وقال رئيس ائتلاف المعارضة نائب الرئيس السابق صويلحي محمد للصحافيين "نحن المرشحون نعلن ان الحكومة الحالية غير شرعية (...) وندعو الناس للمقاومة والتحرك ضدها".

وسار سبعة مرشحين يصحبهم نحو 30 من انصارهم باتجاه مقر الجمعية الوطنية الذي يضم المركز الوطني لاحصاء الاصوات ل"منع صناديق الاقتراع من الوصول الى (العاصمة) موروني"، وفق ما أفاد محمد احمد مرشح حزب "جووا" المعارض.

لكن قوات الدرك سرعان ما تصدت لهم وفرقتهم.

وأقر غزالي بوجود تجاوزات لكنه قلل من أهمية الأحداث المتفرقة التي وقعت بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم في مدرسة في القمر الكبرى، كبرى الجزر في أرخبيل القمر.

وقال غزالي "ابلغت بأن هناك بعض المشاكل (...) هذه ليست مفاجأة".

وأشار إلى وجود أشخاص هدفهم منع إجراء الاقتراع لكنه أضاف أن الوضع "تحت السيطرة" مؤكدا أنه "واثق" بالفوز.

وقال مسؤول في لجنة الانتخابات لوكالة فرانس برس إن عشرات مراكز الاقتراع تعرضت إلى التخريب في جزيرة أنجوان، بينما تحدث شهود عيان عن العثور على عدة صناديق اقتراع تم ملؤها بأوراق فيما منع بعض الخبراء المعنيين بتقييم العملية الانتخابية من طرف المعارضة من أداء مهامهم.

وأكد محمود أحمد بعدما أدلى بصوته في القمر الكبرى أنه لن يعترف إطلاقا بالنتيجة بعدما منع موفدوه من دخول مراكز الاقتراع.

-"نحتاج الى تغيير حقيقي"

وقال محمد شاين البالغ 38 عاما خلال ادلائه بصوته في العاصمة موروني "نحتاج الى تغيير حقيقي في هذه البلاد، وليس مجرد كلام فارغ. نحتاج الى السلام والأمن والتقدم".

أما علاوي العارف البالغ 70 عاما فأعرب عن "الأمل بأن يتم احترام خياري"، مضيفا "لا اتوقع اي مشاكل او تظاهرات هنا. بل في مرحلة لاحقة في لجنة الانتخابات حيث اخشى انهم سيقومون بالتلاعب".

وغطت الملصقات الإعلانية الضخمة التي تحمل صور غزالي جدران العاصمة موروني والطرق الرئيسية في جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي.

ومنعت المحكمة العليا بعض أبرز خصوم غزالي بمن فيهم الرئيس السابق أحمد عبدالله سامبي المتهم بالفساد من الترشح.

وفي زيارة قبل الانتخابات إلى أنجوان بدا غزالي واثقا وانفجر ضاحكا عندما سئل عن امكانية هزيمته.

وأجاب "هذا سؤال لن أجيب عليه، وعندما تشرع في القيام بشيء ما فأنت تفعله للفوز".

ويعد الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي والعضو في الجامعة العربية والذي يعد 800 ألف نسمة، من بين الدول الأفقر في العالم والأكثر عرضة للانقلابات.

وتعرضت جزر القمر إلى أكثر من 20 محاولة انقلاب بعضها كان ناجحا منذ ان استقلت عن فرنسا عام 1975، ولم يستمر رئيسها الأول أحمد عبدالله أكثر من شهر في منصبه قبل أن تتم الإطاحة به.

-"حفلة تنكرية كبيرة"

وأجرى غزالي الانتخابات بعدما صوت مواطنو جزر القمر في استفتاء قاطعته المعارضة على تمديد مدة الولاية الرئاسية من واحدة لمدة خمس سنوات إلى ولايتين بنفس المدة يتم تداولها بين جزر البلاد الثلاث.

ويهدد التغيير ميزان القوى الهش الذي تأسس في 2001 وسعى لوضع حد لأزمتي انفصال في أنوجان وموهيلي ووضع حد لدوامة الانقلابات التي لا تنتهي.

وتخشى المعارضة من أن يتولى غزالي، المتحدر من القمر الكبرى والذي انتخب آخر مرة عام 2016، السلطة لعشر سنوات إضافية حتى العام 2029.

وتسبب الاستفتاء في تموز/يوليو الماضي باندلاع تظاهرات عنيفة في أنجوان التي كان من المفترض أن تتولى الرئاسة في 2021.

وقال صويلحي أحد المرشحين الذين منعوا من خوض السابق الرئاسي "الانتخابات حفلة تنكرية كبيرة والمخطط تم اعداده مسبقا. عشية 24 آذار/مارس سيكون هناك اعلان لفوز (غزالي) من الجولة الأولى".

ولفت زعيم حزب "جووا" المحامي محمود أحمد الى ان "الجميع ضد" غزالي.

-انهيار صخري-

ووصل رئيس الأركان السابق غزالي إلى السلطة عبر انقلاب في نيسان/ابريل 1999 مطيحا برئيس موقت اعتبره غير قادر على التعامل مع القوى الانفصالية قبل انتخابه في 2002.

وفي وقت سابق من هذا الشهر نجا غزالي وفق عاملين لديه من محاولة اغتيال في أنجوان استخدم فيها المتآمرون المتفجرات للتسبب في انهيار صخري استهدف موكبه.

ويرفض معارضوه هذه الرواية باعتبارها مختلقة.

وقال مدير حملة حزب "جووا" إبراهيم محمد صولي إن فريق غزالي "يختلق هجمات واحداث وهمية لمنع الناس من المشاركة في الانتخابات بحرية".

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