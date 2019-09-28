هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2019 12:19 م

ناجون من الزلزال في بالو يصلون تكريما لذكرى الضحايا في 28 أيلول/سبتمبر 2019

أحيت إندونيسيا السبت الذكرى السنوية الأولى للزلزال والتسونامي اللذين أديا إلى مقتل نحو 4 آلاف شخص في منطقة بالو في أرخبيل سولاوسي.

وشارك آلاف الأشخاص مساء السبت في بالو في صلاة جماعية عن ارواح ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجات على مقياس ريختر وتلته موجة تسونامي مدمرة.

واعتبر نحو 4300 شخص متوفين أو مفقودين في أعقاب الكارثة. ويعيش نحو 60 ألف شخص حتى الآن في ملاجئ موقتة، لأن منازلهم لم تتم إعادة إعمارها بعد، بحسب الصليب الأحمر.

وغرقت أحياء بأكملها لحظة وقوع الزلزال تحت الأرض بسبب الاهتزازات، في ظاهرة تعرف باسم "التسييل".

وبين 3 آلاف شخص تجمّعوا في حي بالاروا، المنطقة التي كانت الأكثر تأثراً في بالو، كانت إلسا لاويرا حاضرة، وهي والدة طفل من سبع سنوات قضى في الكارثة.

وقالت لفرانس برس إنّ "السنة التي انقضت كانت مؤلمة جداً".

كذلك قالت لويزيانا التي خسرت والدتها ووالدها وأحد أشقائها في الكارثة "أصبحت حياتي فارغة تماماً".

وتسببت الكارثة أيضاً بتدمير قوارب صيد ومتاجر وشبكات للري، ما حرم عدداً من السكان سبل كسب المعيشة.

وقالت إيلا وهي أم لأربعة أولاد "أعيش في هذه الخيمة منذ وقوع الزلزال".

واضافت "الأمر صعب جداً. أولادي يمرضون. وغالباً ما يكون الطقس حارا جداً. وأحياناً، بعد أن تمطر، نضطر للنوم على التراب المبلل".

وتابعت "والد أبنائي يعمل لكننا لا نستطيع شراء فراش".

وخسرت ناني، التي لديها أربعة أولاد أيضاً، منزلها جراء الكارثة. واوردت "أجهل ما إن كنت سأمنح منزلاً دائماً".

وفي المنطقة بأكملها، مئات المدارس لم ترمم بعد.

وأكدت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" غير الحكومية أن الكثير من المدارس "متضررة بشكل كبير لدرجة أنه من الخطر الدخول إليها، وهذا يجبر الأولاد على أن يذهبوا بالدور إلى القاعات الموقتة للدراسة، وهي قاعات غير كبيرة بما يكفي لاستقبال الجميع في الوقت نفسه".

وفي إندونيسيا 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، تشكلت بتصادم ثلاث صفائح تكتونية كبرى (الصفيحة الهندية الهادئة والأسترالية والأوراسية)، وتقع على حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات حركة زلزالية ناشطة.

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