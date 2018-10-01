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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 02:40 ص 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 02:40

ناجون من الزلزال في مدينة بالو الساحلية في جزيرة سولاويزي بإندونيسيا يبحثون بين أنقاض المنازل عن أشياء يمكن استعمالها في 01 تشرين الأول/اكتوبر 2018 (afp_tickers)