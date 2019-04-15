هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 08:06 م

من الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس في 15 نيسان/ابريل 2019

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية لوران نونييز أنّ إنقاذ كاتدرائية نوتردام التي لا تزال عرضة لحريق كبير منذ مساء الاثنين "ليس مضموناً" على الرّغم من استنفار نحو 400 عنصر إطفاء واستخدام 18 سيارة إطفاء.

وقال الوزير لدى تفقّده مكان الكارثة بعيد ثلاث ساعات تقريباً على اندلاع النيران "في الوقت الذي نتحدث فيه لم تتم السيطرة على الحريق بعد".

وأضاف أنّ "عناصر الإطفاء يحاولون إخماد النيران بواسطة 18 سيارة إطفاء من الخارج كما من الخارج في محاولة لإنقاذ هذا المعلم، وهو أمر ليس مضموناً حتى الساعة".

واندلع حريق ضخم لم تعرف أسبابه بعد قبيل الساعة السابعة مساء في الكاتدرائية الباريسية التاريخية وقد أدّت النيران حتى الساعة إلى انهيار انهيار برج الكاتدرائية القوطية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر والبالغ ارتفاعه 93 مترا، وسقفها.

بدوره، قال الجنرال جان كلود غاليه قائد فرق الإطفاء في العاصمة الفرنسية "لسنا واثقين بقدرتنا على وقف تمدّد النيران في الجزء الشمالي. إذا انهار هذا الجزء يمكنكم أن تتصوّروا حجم الأضرار".

وافادت فرق الاطفاء ان الحريق "مرتبط على الارجح" بورشة الترميم التي تشهدها الكاتدرائية، علما بانه اندلع قبل بضعة ايام من احتفال المسيحيين الكاثوليك بعيد الفصح.

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