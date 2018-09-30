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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 09:26 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:26

صورة التقطت من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني الإسباني وطواقم وكالة إغاثة في 8 أيلول/سبتمبر 2018

أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري في إسبانيا لوكالة فرانس برس الأحد أنها أنقذت 675 مهاجرا خلال عطلة نهاية الأسبوع بين المغرب وإسبانيا، البوابة الأولى للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

بعد إنقاذ 405 مهاجرين السبت، تم إنقاذ 270 الأحد كانوا على متن سبعة زوارق، وفق ما قال متحدث ليل الأحد.

وأضاف أن سبعة "أطفال" كانوا بين هؤلاء، نصفهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والنصف الآخر من المغرب.

ولم تُبَلّغ أجهزة الإنقاذ عن وجود مفقودين.

أصبحت إسبانيا أول بوابة للهجرة غير القانونية هذا العام، بعد أن أغلقت إيطاليا حدودها إلى حد كبير إثر ضغوط وزير الداخلية من اليمين المتطرف ماتيو سالفيني.

ووصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى أسبانيا منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 35 ألفًا بحرا ونحو خمسة آلاف برًا عبر الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية في المغرب، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتشكل هذه الأعداد 40% من مجمل الوافدين إلى أوروبا الذين يبلغ عددهم نحو مئة ألف.

وقضى أو فُقد أكثر من 1700 مهاجر في البحر المتوسط ​​منذ بداية العام، بينهم 362 قبالة سواحل إسبانيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

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