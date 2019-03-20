هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 05:58 م

صورة وزعتها دائرة الاطفاء والانقاذ الايطالية في 20 آذار/مارس 2019 لحطام حافلة كانت تقل نحو 50 طالبا بعد أن أشعل سائقها النار فيها في سان دوناتو ميلانيز حنوب شرق ميلانو

أنقذت الشرطة الإيطالية أكثر من 50 طالباً الأربعاء من موت كاد يكون محققاً بعد أن هدد سائقهم بإحراقهم داخل الحافلة المدرسية التي تقلهم وصب فيها البنزين مشعلا النار، قرب ميلانو.

وقال فرانشيسكو غريكو ممثل النيابة في ميلانو "إنها معجزة. كدنا نشهد مجزرة. تصرفت الشرطة بشكل رائع. اعترضت الحافلة وأخرجت الطلبة منها".

وأضاف غريكو أنه لا يمكنه استبعاد وجود شبهة إرهابية وراء الحادث الذي ارتكبه إيطالي من أصل سنغالي تحدث عن موت المهاجرين الأفارقة لدى عبورهم المتوسط.

ووجهت إلى السائق الذي أصيب بحروق في يديه ونقل إلى المستشفى التهمة بشبهة "احتجاز رهائن، وارتكاب مجزرة وحريق" مع ظرف "الارهاب" المشدد. وكلفت رئيسة خلية مكافحة الإرهاب في ميلانو التحقيق.

وكان 51 طالبا في السنة الثانية من المرحلة الثانوية متجهين للمشاركة في نشاط رياضي برفقة ثلاثة بالغين عندما غيّر السائق فجأة خط سيره في سان دوناتو ميلانيز في شمال إيطاليا، معلناً أنه سيأخذهم جميعا رهائن، في عملية استمرت نحو نصف ساعة.

وقال "لن يخرج أحد من هنا حيا"، بحسب ما روى العديد من الطلاب.

وكان السائق مزودا بصفيحتي بنزين وولاعة سجائر، وهدد الطلاب وأخذ هواتفهم وأوثقهم بأسلاك كهربائية.

وقال الرجل "فقدت ثلاثة أطفال في البحر"، وفق ما قال أحد الطلبة. وأضاف "هددنا وقال إننا إذا تحركنا سيسكب البنزين ويشعل النار. وروت طالبة أنه لم يكف عن القول بأن الكثير من الأفارقة سيموتون وأن (نائبي رئيس الحكومة) دي مايو وسالفيني هما السبب".

- الموت في البحر المتوسط -

وقالت الطالبة إن السائق "كان يستدير ويسكب البنزين على أرض الحافلة" وأنه شهر مسدسا وسكيناً ثم "جاءت الشرطة وأنقذتنا".

ونقلت وسائل الإعلام أن الرجل كان يصرخ ويقول "أريد أن أنهي الأمر، أريد أن أنهي الموت في البحر المتوسط".

وقال وكيل النيابة فرانشيسكو غريغو إن السائق احتفظ دائما بطالبين قريباً منه مهدداً بإشعال الحريق، وصدم سيارة تمكن سائقها من الابتعاد قبل أن تشتعل بها النار.

وأظهرت الصور بعد الحادث السيارة والحافلة محترقتين.

ويبدو أن من أنقذ الطلاب فتى تمكن من التقاط هاتف زميل له وقع على الأرض واتصل بالشرطة. وقال الفتى أمام كاميرا التلفزيون، "التقطت الهاتف بصعوبة، لكني اتصلت بالشرطة. كنا مرعوبين".

تمكنت الشرطة من اعتراض الحافلة وكسرت نافذتها الخلفية وأخرجت الطلاب قبل أن يصابوا بأذى بعد اشتعال النار فيها. وخرج الأطفال وهم يجرون باكين ومرعوبين.

ونقل نحو 10 طلاب واثنان من مرافقيهم إلى المستشفى بسبب استنشاقهم الدخان.

وذكرت التقارير ان عمر السائق 47 عاما وهو من أصل سنغالي ويعمل سائق حافلة مدرسية منذ 2002 لكنه حصل على الجنسية الإيطالية في 2004. وكان متزوجاً من إيطالية ولديه ولدان.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن السائق لديه سوابق مثل القيادة في حالة سكر والاعتداء على قاصر.

وقالت مصادر في الوزارة إنه يجري درس سحب الجنسية الايطالية منه بموجب مرسوم اشتراعي أصدره وزير الداخلية ماتيو سالفيني حول الأمن والهجرة في الخريف الماضي.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك