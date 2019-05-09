هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 04:44 م

خفر السواحل الإيطالي ينفذ عملية إنقاذ مهاجرين في بحر جزيرة صقلية في 26 كانون الثاني/يناير 2019 بالتعاون مع منظمة "سي ووتش 3"

تم الخميس إنقاذ 65 مهاجراً في البحر المتوسط في عمليتين قامت بهما البحرية الايطالية وسفينة إنسانية، ما ينذر باندلاع جدل جديد حول الميناء التي ستستقبلهم.

وأعلنت البحرية الايطالية أولاً أنها انقذت "تنفيذا للقانون الدولي" 36 مهاجرا كانوا يستقلون زورقا في المياه الدولية قبالة ليبيا.

وتم إنقاذ المهاجرين على بعد 75 ميلا بحريا (حوالى 140 كلم) من السواحل الليبية من جانب السفينة سيغالا فولغوسي في إطار العملية الايطالية "بحر آمن"، بحسب بيان للبحرية.

ومساء، اعلنت السفينة الانسانية ماري يونيو أنها استقبلت على متنها 29 شخصا بينهم طفل في عامه الاول وثلاث نساء إحداهن حامل، كانوا على بعد 40 ميلا بحريا (حوالى 75 كلم) من السواحل الليبية.

وقالت الشركة التي تستخدم السفينة عبر تويتر "طلبنا الرسو في ميناء آمن من المركز الايطالي لتنسيق عمليات الانقاذ البحرية".

وقال وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني "أن تتحمل سفينة عسكرية مسؤولياتها عبر وزارتها المرجعية شيء وأن (يتعلق الامر) بسفينة خاصة أو تعود الى مراكز اجتماعية مثل ماري يونيو شيء آخر. الموانىء ستظل مغلقة في وجههم".

ويذكر ما حصل بقضية السفينة ديتشوتي التابعة لخفر السواحل الايطاليين والتي اضطر عشرات المهاجرين الى ملازمتها لعشرة أيام خلال آب/اغسطس قبل أن يوافق سالفيني على رسو السفينة في ايطاليا بعد اتفاق ينص على توزيعهم بين الكنيسة الكاثوليكية الايطالية وايرلندا والبانيا.

وصرح سالفيني للصحافيين على هامش تجمع انتخابي "لا مرفأ لدي لانزالهم. أنا وزير للدفاع عن الحدود واعتراض المهربين وطرد المهاجرين غير الشرعيين وحماية الايطاليين".

وتساءل عن سبب وجود السفينة الايطالية في المنطقة وأسباب عدم انتظارها تدخل خفر السواحل الليبيين الذين أنقذوا وأعادوا الى ليبيا مئات من المهاجرين هذا الاسبوع.

وتهدف عملية "بحر آمن" خصوصا الى حماية المنصات النفطية والصيادين بين صقلية وليبيا. واوضحت البحرية أن سيغالا فولغوزي كانت مكلفة ايضا حماية السفينة الايطالية كابري الموجودة في ميناء طرابلس لتقديم دعم لوجستي لخفر السواحل الليبيين.

ودعت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية الخميس الى "التضامن الدولي" لاستقبال المهاجرين ال36، معتبرة أن إعادتهم الى ليبيا من شأنها انتهاك القانون الدولي انطلاقا من التجاوزات التي قد يتعرضون لها هناك.

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