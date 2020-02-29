هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 05:09 م

صورة لم يحدد تاريخ التقاطها نشرتها الحملة في لندن الداعية لإطلاق سراح نزانين زغاري-راتكليف بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2016 تظهر الإيرانية البريطانية مع زوجها ريتشارد وابنتهما غابريلا

أعلن زوج الإيرانية-البريطانية المسجونة في طهران نزانين زغاري-راتكليف أنها تعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، في وقت تعمل إيران جاهدة لاحتواء المرض.

وقال ريتشارد راتكليف إن زوجته البالغة 41 عاما اشتكت من أن سلطات السجن ترفض إجراء اختبار للتأكد من إصابتها بـ"كوفيد-19" أم لا رغم تعرّضها لإنفلونزا "غريبة" وتدهور حالتها.

وقالت زغاري-راتكليف لزوجها في اتصال هاتفي من السجن السبت "لست بخير. في الواقع أشعر بأنني في حالة سيئة للغاية".

وأضافت كما نقل عنها "اشعر منذ مدة طويلة بأن ما أعانيه ليس زكاما عاديا"، لافتة الى أنها تعاني أعراضا بينها التهاب في الحلق وارتفاع في الحرارة وصعوبة في التنفّس.

وقالت "أعرف أنني بحاجة للحصول على دواء لأتحسّن. لن تذهب الأعراض بشكل سحري".

وحض راتكليف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضمان خضوع زوجته لاختبار "كوفيد-19" فورا وأن يحظى الإيرانيون-البريطانيون "المحتجزون كرهائن في سجن إيوين بحماية دبلوماسية".

وتأتي مناشدته بينما أعلنت إيران السبت ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وارتفاع عدد الوفيات إلى 43.

لكن طهران نفت ما وصفتها بـ"شائعات" وردت في تقرير للخدمة الفارسية في شبكة "بي بي سي" جاء فيه نقلا عن مصادر لم يتم تحديدها في منظومة الجمهورية الإسلامية الصحية أن 210 أشخاص على الأقل لفوا حتفهم حتى الآن جرّاء تفشي الفيروس داخل البلاد.

وحذّر راتكليف في بيانه من أن التقارير تشير إلى "كوفيد-19" تفشّى داخل سجن إيوين.

وتم توقيف زوجته في مطار طهران في نيسان/أبريل 2016 بعدما زارت إيران مع ابنتهما.

وكانت حينها تعمل لدى مؤسسة تومسون رويترز. وتقضي حكما بالسجن لخمس سنوات بعدما دينت بتهمة التحريض على الفتنة.

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