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إيران أجرت محادثات مع حركة طالبان الأفغانية (مسؤول)

الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني خلال استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في طهران في 2 تموز/يوليو 2015

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عقدت إيران محادثات مع حركة طالبان الأفغانية بحسب ما نقلت الأربعاء وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ونقلت الوكالة القريبة من الحرس الثوري الإيراني عن شمخاني قوله إن "الحكومة الأفغانية تبلّغت بالتواصل والمحادثات التي عُقدت مع طالبان"، وتأكيده أن "هذه العملية ستتواصل".

ولم توضح الوكالة متى عقدت هذه المحادثات.

وأبلغ شمخاني السلطات الأفغانية بالمحادثات خلال زيارة قام بها الأربعاء إلى كابول، بحسب "تسنيم" ووكالات أخرى.

وقال شمخاني "لطالما كانت الجمهورية الإسلامية إحدى الركائز الأساسية للاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "التعاون بين البلدين سيسهم في حل المشاكل الأمنية التي تواجه أفغانستان".

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