إيران أجرت محادثات مع حركة طالبان الأفغانية (مسؤول)

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 08:32 ص

الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني خلال استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في طهران في 2 تموز/يوليو 2015

عقدت إيران محادثات مع حركة طالبان الأفغانية بحسب ما نقلت الأربعاء وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ونقلت الوكالة القريبة من الحرس الثوري الإيراني عن شمخاني قوله إن "الحكومة الأفغانية تبلّغت بالتواصل والمحادثات التي عُقدت مع طالبان"، وتأكيده أن "هذه العملية ستتواصل".

ولم توضح الوكالة متى عقدت هذه المحادثات.

وأبلغ شمخاني السلطات الأفغانية بالمحادثات خلال زيارة قام بها الأربعاء إلى كابول، بحسب "تسنيم" ووكالات أخرى.

وقال شمخاني "لطالما كانت الجمهورية الإسلامية إحدى الركائز الأساسية للاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "التعاون بين البلدين سيسهم في حل المشاكل الأمنية التي تواجه أفغانستان".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك