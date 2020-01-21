هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 06:52 ص

فرق إنقاذ وسط الركام بعد تحطّم طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران في 8 كانون الثاني/يناير 2020

أكدّت منظمة الطيران المدني الإيرانية في تقرير بعد تحقيق أولي أن صاروخين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر.

وأفاد التقرير الذي نشر ليل الإثنين الثلاثاء على الموقع الالكتروني للمنظمة أن "المحققين (...) اكتشفوا أن صاروخين من طراز +تور-إم1+ (...) أطلقا باتّجاه الطائرة"، موضحا أن التحقيق لا يزال جاريًا لتقييم تأثيرهما.

ويؤكد التقرير معلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" تتضمن تسجيلاً مصوراً أظهر ما بدا أنهما صاروخان تم إطلاقهما باتّجاه الطائرة.

وصمم الاتحاد السوفياتي صواريخ أرض-جو من طراز "تور-إم1" قصيرة المدى لاستهداف الطائرات أو صواريخ "كروز".

وأُسقطت الطائرة التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية التي كانت متوجهة إلى كييف جرّاء خطأ كارثي بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في الثامن من كانون الثاني/يناير، ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها.

ونفت إيران على مدى أيام التهم الغربية المبنية على تقارير استخباراتية أميركية أشارت إلى أن الطائرة من طراز "بوينغ 737" أُسقطت بصاروخ قبل أن تعترف أخيراً.

وأقر قائد القوات الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة بالمسؤولية الكاملة عن الحادثة، لكنه أشار إلى أن الجندي الذي أطلق الصواريخ تصرّف بمفرده.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك