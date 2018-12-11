إيران تؤكد إجراء تجربة صاروخية "مؤخرا" (وكالة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 08:26 ص

صورة وزعها مكتب الجيش الايراني تظهر اطلاق صاروخ خلال مناورات للدفاع الجوي في موقع لم يحدد في ايران في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

أكد حرس الثورة الإيراني إجراء تجربة صاروخية "مؤخرا"، على ما أفادت وكالة "فارس" الثلاثاء بعد أكثر من أسبوع على تنديد واشنطن وباريس ولندن بالعملية.

وأعلن قائد القوة الجيوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة "إجراء اختبار لصاروخ بالستي مؤخرا" مضيفا "نحن نقوم باختبار صواريخنا والعملية الأخيرة كانت اختبارا مهما"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وأوضح "اننا نجري ما بين 40 و 50 اختبارا في العام" مضيفا أن "إبداء الاميركيين رد الفعل تجاه بعض هذه الاختبارات مؤشر الى مدى الضغط عليهم".

ولم توضح وكالة فارس لا نوع الصاروخ الذي تمت تجربته ولا الموعد الدقيق للتجربة.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بما وصفه بتجربة إيرانية جديدة "لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على نقل عدة رؤوس" و"ضرب بعض مناطق أوروبا وخصوصا في الشرق الاوسط".

وبعدما نددت فرنسا وبريطانيا بدورهما بالتجربة الصاروخية، طلبتا عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي حول مسألة البرنامج البالستي الايراني.

وخلال هذا الاجتماع في 4 كانون الاول/ديسمبر، لم تتمكن الولايات المتحدة من الحصول كما كانت ترغب على "إدانة بالاجماع" لهذه التجربة بوصفها "انتهاكا" لالتزامات ايران.

وتعتبر الولايات المتحدة أن تجارب الصواريخ البالستية من قبل ايران تشكل "انتهاكا" للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي تمت المصادقة فيه على الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015، وانسحبت منه واشنطن في أيار/مايو الماضي.

ولم تعتبر لندن وباريس التجربة انتهاكا وانما "لا تتوافق" مع روحية القرار 2231 وتنطوي على "استفزاز".

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