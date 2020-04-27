هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 04:14 م

صورة وزّعتها البحرية الأميركية في 15 نيسان/أبريل تظهر زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني أثناء تنفيذها مناورات "استفزازية خطرة" قرب بوارج أميركية في المياه الدولية في الخليج.

أبدت القوات المسلحة الإيرانية الإثنين مؤشرات تهدئة بعد سلسلة تصريحات توعدت فيها الولايات المتحدة إثر حادث بين بحريتي البلدين في الخليج.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته الوكالات الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية في إيران لم تكن ولن تكون أبدا مصدر توتر أو نزاع في المنطقة".

وتدارك البيان "لكنها ستدافع دوما عن وحدة وسلامة أراضيها بشكل ساحق وبعزم وشدة، ومن الواضح أن أي مغامرة أو مضايقة أو استفزاز سيقابل برد فعل حازم من القوات المسلحة الإيرانية سيتحمل عواقبه المعتدون، ولا سيما الولايات المتحدة".

ووجهت القوات المسلحة "تحذيرا شديدا" إلى الولايات المتحدة "والدول التابعة لها" من محاولة إثارة "توتر (...) في بحر عمان والخليج الفارسي".

ويخيم توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية شديدة على الجمهورية الإسلامية.

وتصاعد التوتر مع وقوع حادث بين زوارق إيرانية وبوارج أميركية في مياه الخليج في 15 نيسان/أبريل، تبادل الطرفان المسؤولية عنه، وأعقبته سلسلة من التصريحات الشديدة اللهجة من الجانبين.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد في بيان صادر عن مكتبه أن "جمهورية إيران الإسلامية تراقب من كثب الأميركيين وتتابع نشاطاتهم لكنها لن تبادر أبدا إلى إشعال نزاع ولن تكون مصدرا للتوتر في المنطقة".

وتشهد مياه الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، توتّرا مزمنا.

وتسيّر سفن حربية غربية دوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في الخليج بعدما شهدت مياهه العام الماضي حوادث عدّة كان الحرس الثوري الإيراني طرفاً فيها.

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