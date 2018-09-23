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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 08:42 ص 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:42

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران في 22 أيلول/سبتمبر 2018

اتّهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد انفصاليين عربا من دون تسميتهم بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل في منطقة الأهواز في جنوب غرب البلاد.

وقال روحاني للتلفزيون الرسمي الإيراني قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "ليس لدينا أدنى شك حول هوية من ارتكبوا هذا الأمر ولا حول مجموعتهم وانتمائهم".

وتابع روحاني متحدثا غداة الهجوم أن "هؤلاء الذين تسببوا بهذه الكارثة ساندوا المعتدين وارتكبوا جرائم" خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت من 1980 إلى 1988.

وأضاف "عندما كان (الرئيس العراقي) صدام (حسين) حيا كانوا مرتزقته. بعدها غيروا ولاءهم وإحدى دول الحوض الجنوبي للخليج الفارسي" تولت دعمهم، من دون تسمية أي دولة.

وتابع روحاني "كل هذه الدول المرتزقة التي نراها في المنطقة مدعومة من قبل الولايات المتحدة ويحرّضها الأميركيون".

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هجوم الأهواز، لكن يبدو أن السلطات الإيرانية لا تأخذ بهذا التبني.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ليل السبت استدعاء سفيري الدنمارك وهولندا والقائم بالأعمال البريطاني لإبلاغهم "احتجاج إيران الشديد على إيواء دولهم لبعض أعضاء المجموعة الإرهابية التي ارتكبت الهجوم الإرهابي".

وفي إشارة إلى تبني "الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية" للهجوم عبر قناة "إيران انترناشونال" الفضائية أبلغت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال البريطاني أنه "من غير المقبول السماح لمتحدث باسم (هذه المجموعة الانفصالية) تبني هذا العمل الإرهابي عبر محطة تلفزيونية مقرها لندن".

واتّهمت طهران كوبنهاغن ولاهاي بالتعاطف مع هذه المجموعة عبر إيواء عدد من أعضائها.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن "هؤلاء الإرهابيين يتصرفون تماما مثل +داعش+" متهمة أوروبا بعدم التعاطف مع طهران عند تعرضها لاعتداءات.

وأدى هجوم الأهواز الذي شنّته السبت مجموعة مسلحة من أربعة مهاجمين فتحت النار على حشد كان يتابع عرضا عسكريا إلى مقتل 29 شخصا بحسب حصيلة رسمية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب