هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 12:34 م

صورة وزعها مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في 25 شباط/فبراير 2019 ويظهر فيها علي خامنئي مع الرئيس السوري بشار الأسد في طهران

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء نظيره الأميركي دونالد ترامب باتباع نهج "استعماري" بعد اعترافه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها الدولة العبرية من سوريا عام 1967.

ونقل موقع الحكومة الإيرانية الرسمي عن روحاني قوله "خلال حقبة الحكم الاستعماري، قامت بعض القوى الاستعمارية بأمور كهذه ووهبت أجزاء من دولة ما إلى أخرى (...) لكنه أمر لم نشهد له مثيلاً في القرن الحالي".

وقال روحاني خلال اجتماعه مع مستشاريه ووزرائه "ما كان لأحد أن يصدق أن يأتي رجل في أميركا، وبصورة منفردة وبما يخالف جميع القوانين واللوائح الدولية، يمنح أرض بلد ما إلى معتدٍ".

وقع ترامب الاثنين على إعلان يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان نددت به سوريا باعتباره "اعتداء صارخاً" على سيادتها ووحدة أراضيها.

ويخالف اعتراف واشنطن بسيطرة إسرائيل على الجولان على الأرض عقودا من الإجماع الدولي وتعرض للتنديد والانتقادات من قبل معظم الدول الإسلامية ودول أخرى مثل روسيا.

ولطالما اعتبر مجلس الأمن الدولي والإدارات الأميركية المتعاقبة الجولان أرضاً محتلة على أن يتم التفاوض على إعادتها لسوريا في إطار اتفاق سلام شامل مع إسرائيل.

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