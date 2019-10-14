هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 11:29 ص

صورة وزعتها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظهر الأضرار التي تعرض لها هيكل الناقلة "سابيتي"

قالت ايران الاثنين إن حكومة اجنبية تقف وراء الهجوم "الغادر" على ناقلة النفط الإيرانية قبالة السواحل السعودية الأسبوع الماضي، ونشرت صورا تظهر ثقبين في هيكل الناقلة.

وتقول طهران إن الناقلة "سابيتي" التي كانت ترفع العلم الإيراني تعرضت لانفجارين منفصلين قبالة سواحل مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر الجمعة.

وهذه أول سفينة إيرانية يتم استهدافها منذ سلسلة هجمات طالت سفنًا في الخليج واتهمت واشنطن طهران بمسؤوليتها عنها.

وصرح الرئيس الايراني حسن روحاني في مؤتمر صحافي في طهران أن "حكومة ما متورطة بكل تأكيد في هذا".

وأضاف "هذا ليس عمل نفذه ارهابيون أو فرد أو جماعة، بل حكومة".

وقال إن ايران تمتلك تسجيل فيديو يظهر عددا من "الصواريخ" التي أطلقت على الناقلة "سابيتي" أصاب اثنان منهما الناقلة.

واضاف "لقد كان عملا عدوانيا غادرا .. ونحن نحقق لمعرفة من هي الحكومة المتورطة، ولكن من المبكر جدا تحديد من الذي نفّذ الهجوم".

وتظهر الصور التي نشرتها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية ثقبين في الجانب الأيمن من السفينة. ويعود تاريخ الصور إلى الأحد.

وذكرت الشركة أن الهجوم وقع على بعد 100 كلم من ميناء جدة السعودي.

وتسبب الهجوم بتسرب النفط من الناقلة إلى البحر الأحمر، وفق الشركة المالكة، قبل أن تتم السيطرة على الوضع.

ويأتي الحادث بعد سلسلة هجمات غامضة في أيار/مايو وحزيران/يونيو استهدفت حركة الملاحة في منطقة الخليج وحولها بينما تعرّضت منشأتين نفطيتين سعوديتين لهجمات.

واتهمت واشنطن طهران بمهاجمة سفن باستخدام ألغام وبالوقوف وراء هجمات السعودية، وهو أمر تنفيه إيران بشدة.

وأفادت إيران أن الهجوم "الجبان" على ناقلتها كان ناجمًا عن ضربة صاروخية وتعهدت بالرد.

لكن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية الحكومية نفت التقارير التي أشارت إلى أن الهجوم تم من الأراضي السعودية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك