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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 12:17 م 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:17

عناصر من الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني بعد قصف مقرهم في كويسنجق في كردستان العراق في 8 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)