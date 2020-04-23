هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2020 01:40 م

طبيبة إيرانية تعمل على انتاج فحص لكوفيد-19، كرج، إيران، 11 نيسان/ابريل 2020.

دعت إيران الخميس المجتمع الدولي إلى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية العقوبات "الوحشية" التي تفرضها عليها باعتبارها من بين الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد والتي تشهد صعوبات في وقف انتشاره.

وتتهم طهران واشنطن بمفاقمة الأزمة الصحيّة في البلاد نتيجة إعادة فرضها عقوبات عام 2018 عقب انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.

الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 90 وفاة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 5481 وفاة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان "اليوم، انتشر فيروس كورونا ليس فقط في إيران، بل في جميع الدول تقريبا، وتتطلب مواجهته تحركا جماعيا".

وأضاف "علاوة على مكافحة الفيروس، تواجه إيران عقوبات أميركية غير قانونية ولا إنسانية، تضاعف الضغط على الشعب الإيراني" في خضمّ تصاعد جديد للتوتر بين البلدين نتيجة حادث جدّ في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

وتابع عراقجي "من حقّ الشعب الإيراني الوصول إلى موارده المالية لمكافحة المرض ومواجهة عواقبه الاقتصادية".

وخلص إلى أن "عقوبات الولايات المتحدة الوحشية وأحادية الجانب تمثل خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن عدد 2231، لذلك يجب على المجتمع الدولي تحميل المسؤولية للولايات المتحدة".

من الناحية النظرية، يفترض أن لا تشمل العقوبات المواد الصحية (خاصة الأدوية والمعدات الطبية)، لكن عمليّا تفضل البنوك العالمية رفض التحويلات التي تشمل إيران، مهما كانت السلع، خشية تعرضها لاجراءات عقابية أميركية.

خلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت 1030 إصابة جديدة بالفيروس في إيران، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.

وفي الإجمال، أحصت الجمهورية الإسلامية 87026 إصابة مؤكدة منذ إعلانها وجود فيروس كورونا المستجد على أراضيها في شباط/فبراير.

ونقل التلفزيون الرسمي دعوة جهانبور إلى الحذر رغم "الاستقرار النسبي ... والتراجع التدريجي لعدد الاصابات الجديدة".

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