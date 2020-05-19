هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 01:24 م

إيراني يرش معقمات على أيدي أشخاص في طهران بتاريخ 4 آذار/مارس 2020

لم تسجل إيران الثلاثاء أي وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في حوالي ثلث محافظاتها خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لكنها قالت إنها سجلت أكثر من 2100 إصابة جديد في أنحاء البلاد.

وانتشر الفيروس سريعا في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد مع وفاة شخصين في مدينة قم المقدسة قبل ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إنّ "عشر محافظات لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وست محافظات أخرى سجلت واحدة" في كل منها.

وقال إن محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد لا تزال تصنف باللون "الأحمر" أي أنها الأكثر خطورة في البلاد لجهة كورونا.

وقال جهانبور في مؤتمر صحافي متلّفز إنّ الوضع "مستقر" في معظم المحافظات الأخرى. وأضاف أن خوزستان هي المقاطعة الوحيدة التي لا تزال مصنفة على أنها حمراء.

وكان المسؤول حذّر في الأيام السابقة من تدهور الوضع في محافظات لورستان وشمال خراسان وكرمان وسيستان وبلوشستان وكرمانشاه.

والثلاثاء، قال إنّ 62 وفاة في الساعات الـ24 الماضية رفعت إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7199 حالة وفاة.

وأضاف أنه تم تأكيد 2111 إصابة جديدة خلال الفترة ذاتها، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 124603 حالة.

وأوضح أنّ أكثر من 97170 شخصا من المصابين بالمستشفيات تعافوا وخرجوا.

ويشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بكوفيد-19 ويعتبرون أنها أقل من تلك الفعلية.

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