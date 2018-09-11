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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 03:46 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:46

عناصر من الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني بعد قصف مقرهم في كويسنجق في كردستان العراق في 8 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)