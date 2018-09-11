إيران تطالب العراق بتسليمها مقاتلي الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني
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عناصر من الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني بعد قصف مقرهم في كويسنجق في كردستان العراق في 8 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
طالب رئيس هيئة الاركان في الجيش الايراني اللواء محمد باقري السلطات العراقية الثلاثاء ب"طرد" المقاتلين الايرانيين الاكراد من أراضيها، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام المحلية.
وصرح باقري لوكالة إيسنا شبه الرسمية "يجب ألا تسمح الحكومة العراقية والسلطات الكردية بوجود مثل هذه القواعد على أراضيها ويجب أن تسلم هؤلاء الإرهابيين الانفصاليين إلى إيران".
وشنت ايران السبت هجمات بالصواريخ على مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني في كردستان العراق، ما أدى الى مقتل 15 عنصرا على الاقل من هذا الحزب.
وقالت إيران إن الغارات ردّ على تسلل متكرر الى حدودها لعناصر من مجموعة "ارهابية".
وتابع باقري أن مسؤولين أكرادا في العراق أعطوا ضمانات في السابق بأنهم سيفرضون قيودا على الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني وغيره من المجموعات المعارضة لايران.
ومضى يقول إن "الإرهابين كانوا قد وعدوا بألا ينفذوا عمليات في إيران، إلا أنهم نكثوا عهدهم بتحريض من أميركا ودول بالمنطقة وقاموا بتنفيذ عمليات غير مقبولة وقد تم تحذيرهم مرارا".
من جهتها، دانت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني الصاروخي.
وقال احمد محجوب المتحدث الرسمي باسمها "تعبر وزارة الخارجية العراقية عن رفضها للقصف الذي استهدف قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل والذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى".
والحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني أقدم حركة كردية ويتهم طهران بقتل العديد من قادته في السنوات الأخيرة.
وتعتبر طهران الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني "تنظيما إرهابيا".
ويتوزع الاكراد بصورة رئيسية على دول تركيا والعراق وايران وسوريا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب